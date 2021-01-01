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Bakan Koca: 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi

TC Sağlık Bakanı Koca, "İngiltere kaynaklı mutasyon sebebiyle bu ülkeden yurda giriş yapan 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edilmiş ve kontrol altına alınmıştır. İngiltere’den yurda girişler geçici olarak tamamen durdurulmuştur" açıklamasında bulundu.

01 Ocak 2021 Cuma 19:21
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Bakan Koca: 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi

TC Sağlık Bakanı Koca, "İngiltere kaynaklı mutasyon sebebiyle bu ülkeden yurda giriş yapan 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edilmiş ve kontrol altına alınmıştır. İngiltere’den yurda girişler geçici olarak tamamen durdurulmuştur" açıklamasında bulundu.

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