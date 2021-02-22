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Bakan Koca açıkladı: Sağlık çalışanına şiddetten bin 811 kişiye hapis cezası

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aralık 2015 ile Eylül 2020 arasında sağlık çalışanlarına şiddet uygulayan bin 811 kişiye hapis cezası verildiğini açıkladı.

22 Şubat 2021 Pazartesi 15:18
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Bakan Koca açıkladı: Sağlık çalışanına şiddetten bin 811 kişiye hapis cezası

Türkiye Cumhuriyeti  Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in soru önergesini yanıtladı.

Gürer, son 5 yılda hastanelerde sağlık çalışanlarına yönelik meydana gelen şiddet olaylarının sayısı, bunun sonucunda ölen ve yaralanan sağlık çalışanı sayısı, saldırıların önlenmesi adına yapılan çalışmalar, tutuklananların sayısı ve aldıkları cezaları sordu.

Önergeye yanıt veren Bakan Koca, "Aralık 2015- Eylül 2020 tarihleri arasında sağlık kurum ve kuruluşlarında, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet nedeni ile yapılan 'Beyaz Kod' başvurularının 18 bin 358'inin soruşturması devam etmekte olup, yargılaması sonuçlanan dosyalarda 3 bin 64 adli para cezası, bin 811 kişiye hapis cezası verilmiştir" dedi.

Bakan Koca, ayrıca sağlık kuruluşlarında güvenlik tedbirlerinin arttırılmasıyla ilgili, çalışan güvenliği birimlerinin kurulması, hizmet sunumun iyileştirilmesi, fizik yapıların nitelikli hale getirilmesi, 'Beyaz Kod' birimlerinin kurulması, eğitim ve farkındalık oluşturulması gibi birçok önleyici tedbir alındığını belirtti. Bakan Koca, hukuki düzenlemelerle ilgili de, "Yapılan düzenlemelerle, sağlık çalışanına karşı işlenen suçların soruşturma aşamasının etkinliğinin arttırılması, sağlık çalışanlarına karşı suç işlenmesinde caydırıcılık sağlanması, sağlık çalışanı açısından alınan koruyucu tedbirler ile mağduriyetlerinin önlenmesi amaçlanmıştır" ifadelerine yer verdi.

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