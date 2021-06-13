Bakan Kurum: Marmara Denizi'nden 5 günde 1700 metreküp müsilaj temizlendi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Marmara Denizimizde başlattığımız müsilaj temizleme seferberliğimizde hız kesmeden yol alıyor ve denizimizi temizleyecek çalışmaları hep birlikte hayata geçiriyoruz. Biz sahada çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyor, Marmara Denizimizdeki müsilajı temizliyoruz." ifadelerini kullandı.

Marmara Denizi'ndeki müsilajın yoğunluk haritası çıkarıldı

Bu kapsamda bugün yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ve imzasıyla Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu oluşturulduğunu hatırlattı.