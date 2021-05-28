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Bakan Varank duyurdu: Yerli aşı için gönüllü aranıyor

VLP teknolojisiyle üretilen yerli Covid aşısının Faz 2 aşaması için gönüllü arandığı duyuruldu.

28 Mayıs 2021 Cuma 10:33
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Bakan Varank duyurdu: Yerli aşı için gönüllü aranıyor

Covid-19’a karşı geliştirilen ve en yenilikçi aşı yöntemlerinden biri kabul edilen virüs benzeri parçacıklara dayalı (VLP) aşısında insan denemelerinin Faz 2 aşaması yakında başlıyor. TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu çatısı altında çalışmaları süren yerli VLP temelli aşının yeni aşaması için en az 480 gönüllü aranıyor.

VLP aşı adayının klinik araştırma Faz 1 çalışmasında gönüllü olarak aşı olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Faz 2 için çağrı yaptı.

Bakan Varank, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “En yenilikçi aşı adayımızda Faz 1 aşamasını başarıyla tamamladık. Benim de gönüllüsü olduğum VLP aşısının Faz 2 aşaması için şartları sağlayan gönüllüler arıyoruz. Aşımızın dünyaya şifa olmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCoronavirüs
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