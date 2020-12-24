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Barakaya kumar baskını

Ordu'da barakada kumar oynarken yakalanan 16 kişiye toplam 50 bin 400 TL para cezası uygulandı. Vali Tuncay Sonel de sosyal medya hesabından kumar baskınında yakalananlara tepkisini 'Ne diyeyim ki' diyerek paylaştı.

24 Aralık 2020 Perşembe 10:50
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Barakaya kumar baskını

Ordu'da Altınordu İlçe Emniyet Müdürlüğü, Karapınar Mahallesi 1209 numaralı sokakta bulunan bir barakada kumar oynandığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Baraka çevresini kuşatan ekipler, dışarı çıkardığı kişileri ters kelepçeledi, üzerlerinde ve araçlarında arama gerçekleştirdi.

16 kişi daha sonra polis araçlarına bindirilerek polis merkezine götürüldü.

Gözaltına alınan kişilere hakkında Covid-19 tedbirlerini ihlalden toplamda 50 bin 400 TL para cezası uygulandı.

Barakada ve zanlılara ait araçlarda yapılan aramalarda; 2 ruhsatsız tabanca, 1 markası ve modeli belli olmayan eski paslanmış tabanca, 1 tüfek, özellikleri ve menşei belli olmayan 3 namlulu eski bir tabanca, 1 muşta, 4 bıçak, 2 hançer, 1 özel yapım balta, 10.50 gram esrar ele geçirildi.
Operasyonun ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Ordu Valisi Tuncay Sonel, Bir ilçemizde emniyet sorumluluk bölgemizde tespit edilen bir kulübede 16 kişi kumar oynarken yakalandılar. 16 kişiye de Covid-19 illetine karşı alınan tedbirlere uymadıklarından 50 bin 400 TL para cezası verdik. Ne diyeyim ki! ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 24.12.2020 11:51
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