Bartın'daki maden faciasında hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu

Bartın’ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’nde dün akşam saat 18.15 sıralarında yeraltında şiddetli bir patlama meydana geldi. Olay yerine AFAD, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken, bölgede arama kurtarma çalışmaları sürerken acı haberler de gelmeye devam ediyor.
BAKANLAR PEŞ PEŞE AÇIKLAMALARDA BULUNDU
Bölgeye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez saat 06.10'da feci kazada ölenlerin sayısının 26 olduğunu açıkladı. Bakan Soylu'dan yarım saat sonra sosyal medyadan bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ise hayatını kaybedenlerin sayısının 28'e yükseldiğini duyurdu.
HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Öte yandan Bartın'daki maden patlamasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri de belli oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hayatını kaybeden 26 kişinin isimlerini açıkladı. İşte Bartın'daki maden kazasında yaşamını yitiren madencilerin isimleri:
Ali Doğru
Aziz Köse
Berkay Pınarcıoğlu
Emrah Kaval
Enes Aydın
Ercan Akdeniz
Fikret Kansız
Gökhan Mercan
Murat Ergin
Rahman Özçelik
Ramazan Özer
Selçuk Ayvaz
Serkan Nakaş
Şuayip Okul
Yener Saygın
Mehmet Kara
Rasim Bulut
Sabri Akdere
Murat Öztan
Serhat Kahraman
Suat Demirkıran
Yasin Çelik
Gürdal Serenli
Orhan Altun
Emrah Kaya
Rıdvan Acet