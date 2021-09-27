Künye
Kıbrıs 29
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Sekreter hırsızlık iddiasıyla tutuklandı
Sekreter hırsızlık iddiasıyla tutuklandı
10 yıl hapis cezası
10 yıl hapis cezası
Kadına Şiddet bitmiyor!
Kadına Şiddet bitmiyor!
Bıçak dayadı, taciz ve tehdit etti
Bıçak dayadı, taciz etti, tehdit...
Ölümlü trafik kazası ile ilgili tutuklanan sürücü mahkemeye çıkarıldı
Ölümlü trafik kazası ile ilgili...
banner107

Baş ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, başında mermi olduğu ortaya çıktı!

Suriye sınırında, 1978 yılında kaçakçılarla girdiği çatışmada ağır yaralanan ve tedavisinin ardından taburcu olup terhis edilen Trabzonlu er Mustafa Tiryaki (64), girişimlerine rağmen gazi sayılmadı. 5 yıl önce baş ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede başında mermi olduğu ortaya çıkan ve hukuk mücadelesini kazanan Tiryaki'ye 43 yıl sonra 'gazilik' unvanı ve madalyası verildi. Tiryaki, “Yüzümde gururla taşıdığım izlerim ve kafamdaki mermi ile bu onura nail oldum, gözüm açık gitmez” dedi.

27 Eylül 2021 Pazartesi 11:19
251 Okunma
Baş ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, başında mermi olduğu ortaya çıktı!
banner108

Trabzon’un Arsin ilçesinde yaşayan Mustafa Tiryaki, 29 Temmuz 1978'de, Şanlıurfa Jandarma Hudut Taburu'nda vatani görevini yaptığı sırada Suriye sınırında kaçakçılarla girdiği çatışmada isabet eden mermilerle yaralandı. Ankara'da 2 ay boyunca tedavi gören Tiryaki, ardından taburcu edildi. Döndüğü memleketinde sağlık sorunları devam eden Tiryaki, bir dizi ameliyat geçirdi. 'Gazilik' unvanı için hukuk mücadelesi veren Tiryaki, süreçleri takip edemediği için sonuç alamadı.

BAŞINDA MERMİ ÇIKTI

Mustafa Tiryaki, 5 yıl önce baş ağrısı ve görme bozukluğu şikayeti ile hastaneye başvurdu. Tiryaki'nin başının sol ön kısmında, askerde yaralandığı dönemden kalan mermi çekirdeği olduğu belirlenirken, risk nedeniyle alınamadı. Raporlarını alan Tiryaki, 'gazilik' unvanı için yeniden hukuk mücadelesine girişti. 5 yıl süren davalar sonucu yargı kararı ile Tiryaki'ye 'gazilik' unvanı beratı ve madalyası verildi.

‘ÖLSEM DE GÖZÜM AÇIK GİTMEZ’

Büyük mutluluk yaşadığını anlatan Mustafa Tiryaki, “Davamda haklı olduğumu bildiğim için hiç peşini bırakmadım. Mücadelemden vazgeçmedim. Bizim dönemimizde askerlik 20 aydı. Ben askerliğimi yaparken arkadaşlarımı şehit verdim. Gazi olan arkadaşlarım da oldu ama bana 'gazilik' unvanı verilmedi. Görüşmediğim, kapısını çalmadığım kimse kalmamıştı. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği avukatları bana çok yardımcı oldu. Onların açtığı davalarla gazilik onurumu aldım. Yüzümde gururla taşıdığım izlerim ve kafamdaki mermi ile bu onura nail oldum, ölsem de gözüm açık gitmez” diye konuştu.

DHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eski futbolcu Sezer Öztürk trafikte dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı
Eski futbolcu Sezer Öztürk trafikte dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı
Isınmak İçin Arabasına Semaver Koyan Adam, Zehirlenerek Hayatını Kaybetti
Isınmak İçin Arabasına Semaver Koyan Adam, Zehirlenerek Hayatını Kaybetti
Ağzında poşetle kıyıya vurdu
Ağzında poşetle kıyıya vurdu
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim