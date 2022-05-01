Bayramda yağmur uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı bugü doğu kesimlerde 2 ila 5 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Sıcaklar yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde Kıyı Ege’de kuvvetli (40-60 km/saat) esecek.



DİKKAT! YAĞIŞ GELİYOR

Bayram boyunca Nisan yağmurları geri gelecek. Yurdun büyük bölümü yağışlı havanın etkisi altında girecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinde bayramın serin ve yağışlı geçeceği öngörülüyor. Hafta sonundan itibaren ise sıcaklıkların 6-10 derece azalarak mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul ve İzmir'de de bayramda yağış bekleniyor.

2 Mayıs 2022: Hafta sonu yurt genelinde yağışlı hava hakim olurken, bayramın ilk günü Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de sağanak, Ege'nin iç ve kıyı kesimleri, Akdeniz, Marmara'nın güneyinde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında yer yer ise altında seyredecek.

3 Mayıs 2022: Bayramın ikinci günü, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Marmara'nın kuzey batısı ile Orta Karadeniz ve iç kesimlerinde yağış beklenmezken parçalı bulutlu hava hakim olacak. Kalan kesimlerde yağışlar sağanak, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise gök gürültülü sağanak görülecek.

4 Mayıs 2022: Bayramın son günü, Ege, Marmara Batı ve Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu ile Güney Doğu Anadolu'da parçalı bulutlu hava hakim olacak. Kalan kesimlerde yağış görülecek. Yağışlar Doğu Anadolu'nun doğusu, Akdeniz ve İç Anadolu'nun güneyinde gök gürültülü sağanak şeklinde olacak. Yağışlarla birlikte hava sıcaklıkları yer yer mevsim normallerinin altına düşecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 18

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 19

İzmir: Parçalı bulutlu 23

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Antalya: Parçalı bulutlu 29

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı (Yağışların doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor) 16

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor) 14

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21