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Bebeğini kucağına alamadan corona virüse yenik düştü

Sakarya'da doğumuna üç gün kala corona virüse yakalanarak tedavi altına alınan 23 yaşındaki Nagihan Kadı, dünyaya getirdiği bebeği Nehir'i kucağına alamadan hayatını kaybetti.

01 Aralık 2020 Salı 15:22
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Bebeğini kucağına alamadan corona virüse yenik düştü

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 23 yaşındaki anne, doğurduğu bebeğini kucağına alamadan yeni tip corona virüse (Covid-19) yenildi.

Kızı Nehir Kadı'yı dünyaya getirmeden üç gün önce Covid-19'a yakalanan 23 yaşındaki Nagihan Kadı, doğumdan sonra fenalaşarak yoğun bakıma alındı.

Virüsün ciğerlerini sarması ile birlikte durumu daha da ağırlaşan Kadı’nın tedavisine İstanbul’da özel bir hastanede devam edildi.

Yaklaşık 2 haftadır yaşam mücadelesi veren anne Kadı’nın Sağlık Bakanlığı’ndan kök hücre tedavisi için onay alınmış ve tedavisi için kampanya başlatılmıştı.

Minik kızı Nehir’i kucağına alamadan yaşamını yitiren genç annenin vefatı, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

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