Künye
Kıbrıs 32
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ercan'da 500 bin Euro ile yakalandı
Ercan'da 500 bin Euro ile...
71 yaşındaki kadına tecavüz etmek istedi
71 yaşındaki kadına tecavüz etmek...
Zanlı, 2 bin TL aldığını kabul etti
Zanlı, 2 bin TL aldığını...
Ülkeye yasadışı giriş yaptı
Ülkeye yasadışı giriş yaptı
Sahte emlakçı 7 kişiyi dolandırdı
Sahte emlakçı 7 kişiyi dolandırdı

Bedelli askerlik yolu açılacak!

AK Parti'nin hazırladığı 550 bin yoklama kaçağı ve bakayalara bedelli askerlik yolu açacak düzenleme Meclis'e sunuldu. AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, kanun teklifinin 20 maddeden oluştuğunu belirtti. Yeni düzenlemeyle, Genelkurmay Başkanı'nın yaş haddi de 67'den 72'ye çıkarılıyor.

20 Haziran 2022 Pazartesi 13:27
326 Okunma
Bedelli askerlik yolu açılacak!
banner48

Askerliğini yapmayanlar, kaçak ve bakaya durumuna düşenlere af geliyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, hazırlanan teklifi bugün Meclis'e sundu.

Teklifte Genelkurmay Başkanı için de dikkat çeken bir ayrıntı var.

Kanun teklifi 20 maddeden oluşuyor

Ünal, 7 kanunda düzenleme, değişiklik öngören ve 20 maddeden oluşan kanun teklifine ilişkin, ''Teklifimiz, bedelli askerlikten yararlanamayan yoklama kaçağı ve bakaya kaçaklarının da bedelli askerlikten yararlanmalarını düzenliyor'' dedi.

Mahir Ünal şöyle devam etti:

''550 bin kişiye askerlik affı içeren düzenlemeyi bugün Meclis'e sunacağız. Yoklama kaçağı ve bakayalar, bedelli askerlikten yararlanacak. Astsubayların 9. derece, birinci kademe yerine 9. derece 2. kademeden göreve başlamasına yönelik düzenleme astsubaylara yönelik müjdeyi içeriyor.

''Genelkurmay Başkanı'nın yaş haddini 72'ye çıkarıyoruz"

Genelkurmay Başkanı'nın görev süresini yani haddini 72 yaşına çıkarıyoruz. Birer yıllık süreyle 72 yaşına kadar uzatılabilmesi imkanı getiriliyor.

Harekat ve yurtdışı operasyon görevleri nedeniyle uzman erbaşlıktan astsubaylığa geçiş sınavlarına katılamayanlara ilave sınav hakkı verilmesine ilişkin düzenlemeyi de içeriyor. 7 kanunda düzenleme ve değişiklik öngörüyor. 20 maddeden oluşuyor.

Ücretle ilgili de yani bakaya, yoklama, yoklama kaçağı ile ilgili de durumu, dövizle askerlikten dolayı geri dönme hakkı verilenlerin ücretleriyle ilgili Milli Savunma Bakanlığı miktarları belirleyip kamuoyu ile paylaşacak.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) gelen ve bu süreçle ilgili daha önce akademide 75 yaşa çıkarmıştık. Benzer düzenlemenin MSB'de özellikle Genelkurmay Başkanı'na dönük düzenleme yapılması makul karşılandı.''

Ünal ayrıca, "Öğrenci affını da önümüzdeki hafta sunacağız" bilgisini paylaştı.

Teklifle, bugüne kadar askerlik görevini yapmamış, bakaya, kaçak ve saklı olanlardan belirlenen bedeli ödeyeceklere af getirilmesi planlanıyor.

Bedelli ücretleri bunlar için ayrıca belirlenecek. Mevcut bedelli ücretinden daha fazla olacak yeni rakam, bakaya geçen süreyle bağlantılı olarak kademeli olarak belirlenmesi öngörülüyor.

2022 yılı bedelli askerlik ücreti 56 bin lira. Bu rakam, aftan yararlanacaklar için ayrıca belirlenecek.

Teklifin özü, askerlik görevini yapmamış, bakaya, kaçak ve saklı durumunda bulunan 550 bin kişiye bedelli askerlik yapma yolu açıyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Soluk borusuna kaçan kiraz öldürdü
Soluk borusuna kaçan kiraz öldürdü
Devrilen traktörün sürücüsü genç kız hayatını kaybetti
Devrilen traktörün sürücüsü genç kız hayatını kaybetti
Tüm öğrencilere yardım parası geliyor
Tüm öğrencilere yardım parası geliyor










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim