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Bindiği takside 2,7 milyon lira unuttu

Yabancı uyruklu bir kişi, İstanbul Havalimanı'ndan binerek Laleli'de indiği takside yaklaşık 2,7 milyon lira değerinde euro unuttu. Para dolu çanta taksici tarafından sahibine teslim edildi.

23 Kasım 2020 Pazartesi 15:29
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Bindiği takside 2,7 milyon lira unuttu

İstanbul'da bir taksici, aracında unutulan 300 bin euro'yu sahibine teslim etti.

İstanbul Havalimanı'ndan dün gece yabancı uyruklu bir yolcu alan havalimanı taksi durağı şoförlerinden Engin Olgaç (31), müşterisini Laleli'deki bir otele bıraktıktan sonra aracın arka koltuğunda çanta buldu.

Olgaç, yolcunun unuttuğu çantada döviz olduğunu gördü. Müşterisiyle gittiği oteli arayarak iletişime geçen Olgaç, içerisinde 300 bin euro bulunan çantayı sahibine teslim etti.

YOLCUDAN TEŞEKKÜR

Parayı müşterisine verdiği anları kameraya çeken taksici, yolcuyu havalimanından aldığını anlatarak, "Otele bıraktıktan sonra arabamı yıkamaya gittim ve parayı arabada unuttuğunu fark ettim. Oteli arayıp iletişime geçtim. Bu parayı arkadaşa teslim ediyorum" dedi.

Yabancı uyruklu yolcu da taksiciye teşekkür etti.

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