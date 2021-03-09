Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 11.20'de Bingöl merkezinde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 7,30 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
09 Mart 2021 Salı 11:13
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Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 11.20'de Bingöl merkezinde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.