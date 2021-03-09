Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem

Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 11.20'de Bingöl merkezinde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.



Depremin 7,30 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.