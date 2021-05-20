BioNTech ile 90 milyon dozluk aşı anlaşması

Türkiye'de aşılama takvimi işliyor, aşı tedariki için yeni anlaşmalar imzalanıyor. Pfizer ve BioNTech'ten yapılan açıklamada, Türkiye ile 30 milyon dozu opsiyonlu olmak üzere toplam 90 milyon doz daha aşı için anlaşma imzalandığı duyuruldu.

Daha önce yapılan anlaşmayla kararlaştırılan 30 milyon dozun üzerine Türkiye’ye 30 milyon dozu opsiyonlu olmak üzere 90 milyon doz ilave aşı tedarik edilecek.

Bu yıl için 120 milyon dozluk tedarik

Açıklamada, toplamda 120 milyon doz aşının, 2021’de dağıtılmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Biontech Üst Yöneticisi (CEO) ve Kurucu Ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, amaçlarının, salgını sona erdirmek, hastane yatışlarını azaltmak ve normal hayata dönmeye yardımcı olmak için dünyanın dört bir yanındaki insanlara mümkün olduğunca çok COVID-19 aşısı sağlamak olduğunu belirtti.

Şahin, “Türkiye'nin vatandaşlarını aşılama çabalarına önemli bir katkıda bulanabildiğimiz ve bize duyulan güven için memnuniyet duyuyoruz” ifadesini kullandı.

Uğur Şahin Bilim Kurulu'na katılacak

Şahin, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün yüz yüze toplanacak Koronavirüs Bilim Kurulu'na da çevrim içi katılacak.

Türkiye'de aşılama sayısı 27 milyonu geçti. İki doz aşı yaptıranların sayısı ise 11 milyon 600 bine ulaştı.