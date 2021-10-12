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Bir ayda kuruyor, tavanlara asılıyor: Meraklısı çok

Konya'nın Orta Toroslardaki Hadim ilçesinde yetiştirilen, hasat sonunda evlerin tavan araları ve gölgede kurutularak tüketiciye ulaştırılan "gök üzüm" için üreticilerin mesaisi sürüyor. Meraklısı çok olan ancak üzüm üretiminin zahmetli bir iş olduğunu vurgulayan üretici Erol Yaşadı, ''18 kilogramlık tenekede elimizi yakacak kıvama kadar posata denilen ilaçlı suyu ısıtırız. Üzümleri bu suya batırır, tek tek tellere sıralarız. Hava şartlarına göre 1 ila 1,5 ayda kurur'' şeklinde konuşuyor.

12 Ekim 2021 Salı 15:09
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Bir ayda kuruyor, tavanlara asılıyor: Meraklısı çok
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Konya'ya 125 kilometre uzaklıktaki mahallede 100 hanenin tamamına yakını üzüm üreticiliği yapıyor. Gök üzüm, yüksekliği, iklimi, toprak yapısı ve güneş ışığı ortalaması gibi özellikleri bakımından uygun üretim koşullarına sahip Aladağ vadisindeki Yağcı Mahallesi'nde yetiştiriliyor.

Üzümler, kurutulmak üzere çiftçilerin kendi imkanlarıyla hazırladığı gölgelik alanlarda veya evlerin tavan aralarına gerilen tellerin üzerine salkımlar halinde asılarak kurumaya bırakılıyor.

Yaklaşık 1 ay süren kurutma sonrası üzümler, salkımlarından ayrılarak tüketime hazır hale getiriliyor.

TÜRKİYE'DE BAŞKA YERDE YETİŞMİYOR

Mahalledeki üreticilerden 60 yaşındaki Erol Yaşadı, AA muhabirine, geçimini gölge kurusu ve sofralık üzüm yetiştiriciliği yaparak sağladığını söyledi.

Gök üzümün ince kabuklu ve tek çekirdekli olması nedeniyle diğer üzüm çeşitlerinden ayrıldığını belirten Yaşadı, şöyle devam etti: "Rengi yeşil olan bu gök üzüm, ince kabuk, tek çekirdeklidir. Türkiye'de başka yerde yetişmemektedir. Yetiştiriciliği, sulaması, ilaçlaması ve bakımı çok zahmetlidir. Bunun yanı sıra bir kişinin sabahtan akşama kadar ayıklayacağı üzüm en fazla 5 kilogramdır. Bu üzümü köyün tamamı yetiştiriyor. Yağcı köyünün geçim kaynağı bu yeşil üzümdür. Tabii bunun yanında ek olarak pekmez ve ekşikara kuru üzüm çeşitleri de vardır."

Kuru üzüm üretiminin zahmetli bir iş olduğunu vurgulayan Yaşadı, "Eylül-ekim aylarında bağ bozumu yaparız. 18 kilogramlık tenekede elimizi yakacak kıvama kadar posata denilen ilaçlı suyu ısıtırız. Üzümleri bu suya batırır, tek tek tellere sıralarız. Hava şartlarına göre 1 ila 1,5 ayda kurur." dedi.

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