Bıraktığı sigaranın parasını biriktirdi, kızına otomobil aldı

Uzun yıllar sigara tiryakisi olan 53 yaşındaki esnaf Tanju Acar, içtiği sigarayı 14 yıl önce yanlışlıkla 9 yaşındaki kızı Sena'nın eline değdirerek yaralanmasına neden olduğu için sigarayı bıraktığını söyledi.

Her gün sigaraya verdiği paraları, kızının adına bir bankada açtığı birikim sigortası hesabına yatıran Acar, ailesinden habersiz biriktirdiği paralarla 18 yaşında ehliyetini alan kızına otomobil hediye ederek sürpriz yaptı.

Parayı biriktirmeye devam eden baba Acar, bu kez Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesini kazanan ve eğitiminin ardından öğretmen olan 23 yaşındaki kızı Sena'ya hayalini kurduğu aracı aldı.

"İnsan sağlığının yanı sıra ekonomik zararları da var"

Tanju Acar, sigaranın insan sağlığının yanı sıra ekonomik zararlarının da olduğunu söyledi.

Sigarayı bıraktıktan sonra bunun kızına dönüşü olması gerektiğini düşündüğünü ve sigaraya verdiği parayı biriktirdiğini belirten Acar, "Kızım sigarayı bıraktıktan 10 yıl sonra ehliyet aldı. O ehliyetini alınca bankada 45 bin lira birikmişti, o parayla bütçemizin yettiği kadar bir araç aldım. Kızıma bu sürpriz oldu" dedi.

"Kızım öğrencilerine ve ailelerine beni örnek gösteriyor"

Acar, sigarayı bıraktığı için çok mutlu olduğunu ve kızına araba aldıktan sonra birikime devam ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kızım üniversite sınavını kazanıp öğretmen adayı oldu. Bu kez parayı onun hayal ettiği arabaya dönüştürmek için biriktirdim. Kızım öğrenciliğini bitirip görevine başladığında bu kez ilk aldığımız aracı satıp Sena'nın hayalini kurduğu araçla değiştirdim. Kızım öğretmen oldu ve çocuklarına sigara konusunda uyarıda bulunurken bu olayı örnek gösterip ailelere tavsiye veriyor."

"Babamın sürprizine sevindim fakat en çok sağlığı için mutlu oldum"

Babasının sigarayı bırakmasına vesile olmasına çok sevindiğini anlatan Sena Acar da "Sigarayı bıraktığında benim için böyle bir birikim yapması ayrı sürpriz oldu. Babamın sürprizine sevindim fakat en çok sağlığı için mutlu oldum" dedi.

Devletin son dönemde sigarayla ilgili aldığı olumlu kararlara değinen Acar, "Kapalı alanlarda sigara içiliyordu ama şimdi alınan kararlarla bu tamamen yasaklandı. Bu açıdan son dönemlerde yapılan kararlı yaptırımlar mutluluk verici. Hem sağlık hem de maddi açıdan bu kadar zararlı olan sigarayı bırakmalıyız ve çevremizi bu yönde yönlendirmeliyiz" dedi.