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Biri Yarı Çıplak Yufka Dizdi, Diğeri Tütün Sardı

Fındıkta kulaç atan, ekmek hamuruyla top oynayan, süt kazanında sütle yıkanan kişiler hala hafızalardaki yerini korurken bu skandallara bir yenisi daha eklendi. Hijyen kurallarını hiçe sayan görüntülerde yarı çıplak bir şekilde baklava imalathanesinde çalışan personel dikkat çekerken, yanındaki arkadaşının da tütün sardığı görüldü.

06 Kasım 2021 Cumartesi 14:39
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Biri Yarı Çıplak Yufka Dizdi, Diğeri Tütün Sardı
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Maskenin, bonenin esamesinin bile okunmadığı baklava imalathanesindeki görüntüler infial yarattı.

Adıyaman'da çekildiği söylenen görüntülerde baklava yufkalarını tepsiye dizen kişi önce elini ağzına sonra yufkalara götürüyor. Hijyenden yoksun görüntülerde aynı kişinin ne maske, ne bone taktığı hatta bu işi yarı çıplak yaptığı görülüyor.

BİRİ YARI ÇIPLAK YUFKA DİZDİ, DİĞERİ TÜTÜN SARDI

Tişört bile giymeden yufkaları tepsiye dizen kişinin çalışma arkadaşının da baklava tepsileri başında tütün sardığı dikkat çekti. Aynı iş yerinde çalışan biri de bu anları an be an kaydetti.

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