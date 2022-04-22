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Bisiklet çalan takım elbiseli hırsız yakalandı

Samsun'un Atakum ilçesinde okul önündeki bisikleti çalan, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde takım elbise giydiği görülen hırsız yakalandı.

22 Nisan 2022 Cuma 09:42
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Bisiklet çalan takım elbiseli hırsız yakalandı

Samsun'da polis ekipleri, 9 Nisan'da Yenimahalle Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki özel okul önünde duran bisikletin çalınmasıyla ilgili başlattığı çalışmada, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek, hırsızlığı O.K'nin yaptığını belirledi.

O.K'yi takibe alarak yakalayan ekipler, çalınan bisiklete de ulaştı.

Ekipler, bisikleti, özel okulda öğretmen olarak görev yapan, sahibi Ahmet Çolak'a teslim etti.

Çolak, bisikletini kısa sürede bulan polis ekiplerine teşekkür etti.

Samsun'un Atakum ilçesinde bir özel okulun önünden yapılan bisiklet hırsızlığı, güvenlik kamerasına da yansımıştı. Görüntülerde, takım elbiseli şüphelinin okulun önüne gelerek çevreyi kontrol ettikten sonra bisiklete binip uzaklaştığı anlar yer alıyordu.

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