Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Ödül alanların 21'inin kadın olması bizim için gurur vesilesidir.

Batı medeniyeti referans vermek istemese de bilimde bugün gelinen nokta Doğu'nun payı büyüktür.

İnovasyonun ve teknolojinin bel kemiği olan bilim, Türkiye'nin siyasi bağımsızlığının da teminatıdır.

Milli teknoloji hamlesi vizyonu rehberliğinde kararlı adımlar attık.

Üniversitelerin fizik, kimya, biyoloji, matematik programlarına ilgi istediğimiz seviyede değil. Gençlerin temel bilimlere olan ilgisini artırmak istiyoruz.

YENİ BURS MÜJDESİ

Yeni bir burs programının müjdesini vermek istiyorum. Tüm ömrünü bilime adayan Prof. Dr. Fuat Sezgin hocamız adına yeni bir burs programı hazırlıyoruz. Bilim tarihi alanında çalışmalar yapacak bilim insanlarına destek sağlayacağız.

Ülkemizdeki üst düzey yetkinliklere sahip bilim insanlarımıza destek olmak hepimizin boynunun borcudur.

"BİZİ İZLEMEYE DEVAM EDİN"

Ülkemiz teknolojisini daha ileri taşıyarak gayretlerinin meyvesini alacaktır. Türkiye küresel yenilik endeksinde 10 basamak yükselerek 41'nci sıraya yükseldi. İlk 50'de en çok artış gösteren ülke olduk. Buradan bütün dünyaya seslenerek 'Bizi izlemeye devam edin' diyorum.