Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
3 gün daha tutukluluk
3 gün daha tutukluluk
Kundaklama zanlısı mahkemeye çıktı
Kundaklama zanlısı mahkemeye çıktı
Elshaify’nin şüpheli ölümü
Elshaify’nin şüpheli ölümü
Evinde ve arabasında uyuşturucu çıktı
Evinde ve arabasında uyuşturucu çıktı
Suçunu kabul etti
Suçunu kabul etti

Boğazı kesik halde ölü bulunan kadının oğlu gözaltına alındı

İzmir'in Konak ilçesinde yaşayan Sibel A. (46), evinde boğazı kesik halde ölü bulundu. Olayın intihar mı cinayet mi olduğu araştırılırken, polis, Sibel A.'nın olay anında evde olan ve uyuşturucu kullandığı ileri sürülen oğlu Oğuz A.'yı (22) gözaltına aldı.

15 Şubat 2021 Pazartesi 18:06
1955 Okunma
Boğazı kesik halde ölü bulunan kadının oğlu gözaltına alındı

Olay, bugün Tepecik semti Boğaziçi Mahallesi'nde, saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Oğuz A., bir fabrikada işçi olarak çalışıp, 3 ay önce emekli olan annesi Sibel A.'yı evde boğazı kesik halde bulduğunu iddia ederek durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine  olay yerine gelen sağlık ekipleri, durumu ağır olan Sibel A.'yı ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Sibel A., doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Olayın ardından sokağa çıkan ve uyuşturucu etkisinde olduğu iddia edilen Oğuz A., 'Anne' diye feryat ederek, "Kafam güzel değil. Ben benden gitmişim" diye bağırdı. Daha önce karıştığı bir kavga nedeniyle girdiği cezaevinden kısa süre önce çıktığı öğrenilen Oğuz A., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Sibel A.'nın intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiğinin araştırıldığını bildirdi.

DHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MİT firari iki FETÖ’cüyü Özbekistan’da yakaladı
MİT firari iki FETÖ’cüyü Özbekistan’da yakaladı
Doç. Dr. Savaşçı: Erkeklerde virüs kısırlık nedeni
Doç. Dr. Savaşçı: Erkeklerde virüs kısırlık nedeni
Zeynep Sena, Gara şehidi babası Ahmet Yabalak'ı asker selamıyla uğurladı
Zeynep Sena, Gara şehidi babası Ahmet Yabalak'ı asker selamıyla uğurladı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim