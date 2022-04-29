Boğazını sıkan kocasını bıçaklayarak öldürdü

Hatay'da bir kadın eşini bıçaklayarak öldürdü.

Olay, öğle saatlerinde, Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi TOKİ Konutları'nda meydana geldi.

39 yaşındaki Alper Erbek ile 3 çocuğunun annesi eşi 37 yaşındaki Nagihan Erbek arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre, Alper Erbek, mutfakta eşinin boğazına sarıldı.

Nefes almakta güçlük çeken Nagihan Erbek, eline geçirdiği bıçağı eşinin göğüs bölgesine vurdu. Kalbinden yaralanan Alper Erbek, kanlar içinde yere yığıldı.

İhbar üzerine eve gelen polis ve sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Erbek'in öldüğü belirlendi. Erbek'in cenazesi, otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı.



DARP İZİ TESPİT EDİLDİ



Gözaltına alınan ve vücudunda darp izleri olan Nagihan Erbek'in, tartışma sırasında eşinin boğazını sıktığını, nefes almakta güçlük çektiğini, kurtulmak için eline geçirdiği bıçakla vurduğunu, öldürme kastıyla hareket etmediğini söylediği öğrenildi. ​Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.