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Borsa İstanbul'un yeni genel müdürü belli oldu

Mehmet Hakan Atilla'nın istifası sonrası boşalan Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevine Korkmaz Enes Ergun getirildi.

26 Mart 2021 Cuma 15:42
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Borsa İstanbul'un yeni genel müdürü belli oldu

Borsa İstanbul’un bugün yapılan genel kurulunda Mehmet Hakan Atilla’nın istifası ile boşalan genel müdürlük koltuğuna Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Korkmaz Enes Ergun getirildi. 

Dünya gazetesinden Şebnem Turhan'ın aktardığına göre Ergun, 24 yıllık borsa kariyerinde birçok şirketin halka arzının değerlendirilmesi ile işlem gören şirketlerin incelenmesini ve piyasa faaliyetlerini yönetmesiyle öne çıkıyor.

Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümünde 1997 yılında tamamlayan Ergun, aynı yıl Borsa İstanbul’da çalışma hayatına başladı.

Yüksek lisansını ve doktorasını Marmara Üniversitesi İktisat Anabilim Dalında tamamladı. 24 yıllık Borsa ve Sermaye Piyasaları tecrübesine sahip olan Ergun, çok sayıda şirketin halka arzının değerlendirilmesi ile işlem gören şirketlerin incelenmesini ve piyasa faaliyetlerini yönetti.

Ergun, Kotasyondan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbul
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