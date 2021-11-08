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Boşandığı eşine gözdağı vermek için kızını vurdurttu

Konya'da annesinin çalıştığı kafede oturan 14 yaşındaki kızı, babasının vurdurttuğu öğrenildi. Polisin düzenlediği operasyonla baba Ali Erensoy ile saldırıyı gerçekleştiren Ayşenur B. ve onun kaçmasına yardım ettiği öne sürülen Hüseyin Çekiç gözaltına alındı. İfadesinde, ''Boşandığım eşime gözdağı vermek için yaptırdım” diyen Ali Erensoy ile Hüseyin Çekiç tutuklandı, Ayşegül B. ise adli kontrolle serbest kaldı.

08 Kasım 2021 Pazartesi 14:18
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Boşandığı eşine gözdağı vermek için kızını vurdurttu
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Konya'da boşandığı eşine gözdağı vermek için kendi kızı vurdurtan baba tutuklandı.

Olay, geçen hafta cumartesi günü saat 13.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Ferhuniye Mahallesi’ndeki bir kafede meydana geldi. M.E., annesi R.H.'nin çalıştığı kafede bir kadın tarafından tabancayla bacağından vuruldu.

Bu sırada yoldan geçen M.Ö. de (72) kurşunun ayağına isabet etmesi sonucu yaralandı. Yaralı 2 kişi farklı hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

SALDIRIDAN ÖNCE KIYAFET DEĞİŞTİRMİŞ

Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kadının Nalçacı Caddesi’nde kendini bekleyen sahte plakalı minibüsle bölgeden uzaklaştığını belirledi.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, saldırıyı düzenleyen kadının, olaydan önce de yakında bir caminin tuvaletine girerek kıyafetlerini değiştirip, tanınmak için yüzünü kapatarak siyah başörtüsü ve uzun pardösü giydiğini saptadı. Şüphelinin, 15 suçtan kaydı bulunan Ayşenur B. olduğunu tespit etti.

KIZINI ÖLÜMLE TEHDİT ETMİŞ

Polis ekipleri, yaralanan M.E. ve annesi R.H.’nin ifadesine başvurdu. M.E.'nin annesi R.H., boşandığı Ali Erensoy'un kendisi ve kızını sürekli ölümle tehdit ettiğini, daha önce kızını kaçırdığını öne sürdü. Soruşturmayı bu yöne kaydıran polis ekipleri, Erensoy'un, Ayşenur B. ile arkadaş olduğunu saptadı. Ekipler, Erensoy'un Karatay ilçesi Karahüyük Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.

Operasyonda 36 suçtan kaydı olan Ali Erensoy ile evin depo kısmında eşyaların arasına saklanan Ayşenur B. gözaltına alındı. Polisin geldiğini görünce evden çıkıp araziye kaçan Hüseyin Çekiç de kısa sürede yakalandı. 16 suçtan kaydı ve 'Özel belgede sahtecilik suçundan' hakkında yakalama kararı olduğu belirlenen Çekiç'in yapılan üst aramasında Ayşenur B.'nin saldırının ardından kendisini bekleyip kaçtığı minibüsün anahtarı ele geçirildi.

SALDIRIYI ÖNCEDEN PLANLAMIŞLAR

Şüphelilerden Ayşenur B., saldırıyı M.E.'nin babası Ali Erensoy'un azmettirdiğini öne sürdü. Ayşenur B., Erensoy'un kendisini tehdit ettiği için saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi. Ali Erensoy'un saldırıdan önce birkaç gün kızı ve eşini takip ettirdiğini belirten Ayşenur B., bulundukları kafenin fotoğraflarını çektirip, açılış ve kapanış saatleriyle ilgili keşif yaptırdığını iddia etti.

GÖZDAĞI İÇİN KIZINI VURDURTMUŞ

Ali Erensoy ise ifadesinde ''Boşandığım eşime gözdağı vermek için yaptırdım'' dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden azmettirdiği öne sürülen Ali Erensoy ile yardım ettiği iddia edilen Hüseyin Çekiç tutuklandı, Ayşenur B. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

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