Boşanma aşamasındaki eş evi kundakladı: Karısı hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralı

İstanbul Ümraniye'de bir binanın ikinci katındaki yangında anne yaşamını yitirdi, 7 yaşındaki oğlu ise ağır yaralandı. Yangını, eşiyle boşanma aşamasındaki babanın çıkardığı belirlendi. Kundakçı kocanın köprüden atlayıp intihar ettiği öğrenildi.