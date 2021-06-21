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Boşanma aşamasındaki eş evi kundakladı: Karısı hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralı

İstanbul Ümraniye'de bir binanın ikinci katındaki yangında anne yaşamını yitirdi, 7 yaşındaki oğlu ise ağır yaralandı. Yangını, eşiyle boşanma aşamasındaki babanın çıkardığı belirlendi. Kundakçı kocanın köprüden atlayıp intihar ettiği öğrenildi.

21 Haziran 2021 Pazartesi 16:34
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Boşanma aşamasındaki eş evi kundakladı: Karısı hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralı

İstanbul'da annenin öldüğü 7 yaşındaki oğlunun ağır yaralandığı yangını, eşiyle boşanma aşamasındaki babanın çıkardığı ortaya çıktı. Kundakçı koca, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atlayıp intihar etti.

Ümraniye ilçesi Armağanevler'deki bir binanın ikinci katında öğlen saatlerinde yangın çıktı. Dumanı gören komşular itfaiyeye haber verdi.

Yangını söndüren itfaiye ekipleri, evde yaptığı araştırmada, anne ve oğlunu ağır yaralı olarak buldu.

Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Anne Arzu Rahman Güney kurtarılamadı.

7 yaşındaki Kerem Güney ise Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan çocuğun tedavisi yoğun bakım servisinde sürüyor.

Hayatını kaybeden Arzu Rahman Güney'in boşanma aşamasında olduğu, sabah saatlerinde evden kavga seslerinin yükseldiği iddia edildi.

YANGINI BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞ ÇIKARMIŞ

Polis, yangını kadının boşanma aşamasındaki eşi Mehmet Güney’in çıkardığını belirledi.

Bunun üzerine ekipler, kocanın peşine düştü.

KUNDAKÇI KOCA KÖPRÜDEN ATLAYIP İNTİHAR ETTİ

Ancak Mehmet Güney'in Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atlayarak intihar ettiği ortaya çıktı.

Güney’in cansız bedeni, deniz polisi tarafından çıkarılarak Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Son Güncelleme: 21.06.2021 16:35
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