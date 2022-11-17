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Böyle getirildiler... İlk kez görüntülendiler

Taksim İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin ölümüyle sonuçlanan hain saldırı sonrası başlatılan soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Bombayı bırakan Suriye uyruklu Ahlam Albashır'ın yakalanmasının ardından soruşturma derinleşirken çok sayıda kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün, sağlık kontrolleri sonrası adliyeye getirildi. Basına yansıyan fotoğraflarda, Albashır'ın yanı sıra saldırıyı planlayan diğer teröristler de görüldü.

17 Kasım 2022 Perşembe 10:01
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Böyle getirildiler... İlk kez görüntülendiler



Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım Pazar günü 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı patlamaya ilişkin yeni gelişme yaşandı. Alçak saldırının faili Ahlam Albashır isimli terörist olaydan kısa bir süre sonra yakalanırken ifadeleri sonrası çok sayıda kişi daha gözaltına alınmıştı. Kadın terörist eylemi yalnız planlamadığını itiraf ederken gözaltına alınan diğer şüphelilerin de fotoğrafları ilk kez ortaya çıktı.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLER TAMAMLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İstiklal Caddesi'ne bombayı bırakan PKK/YPG'li terörist Ahlam Albashır ve gözaltına alınan 51 şüpheliden 49'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

ÖNCE SAĞLIK KONTROLÜNE, SONRA ADLİYEYE

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde 4 polis minibüsüne bindirilen 49 zanlı, zırhlı araçlar eşliğinde götürüldükleri hastanelerde sağlık kontrolünden geçirildi. Terörist Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

2 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Olaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli de emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Terör saldırısının gerçekleştirilmesinde yardım-yataklık ettiği belirlenen ve Suriye Azez'de emniyet güçlerince gözaltına alındıktan sonra İstanbul'a getirilen "Hüsam" kod adlı terör örgütü mensubunun emniyetteki işlemleri sürüyor.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Bu arada, şüphelilerin Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildiği sırada bazı vatandaşların tepki gösterdiği görüldü.

İFADESİNDE HER ŞEYİ ANLATMIŞTI

Alçak saldırıda bombayı bırakan terörist Ahlam Albashır, emniyette verdiği ifadede yalnız olmadığını ve talimatı kim ve kimlerden aldığını itiraf etmişti. Kadın terörist, saldırı sırasında yalnız olmadığını, başka bir teröristin fotoğrafını çektiğini, diğer bir teröristin de kalabalığa bakıp "Patlat" talimatını verdiğini anlatmıştı. Öte yandan saldırıya ilişkin bir örgüt mensubu da Suriye Azez'de yakalandı.

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