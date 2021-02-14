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Boynuzu tellere takılan keçi asılı kaldı

Sinop'ta bir keçinin boynuzu tellere takıldı. Hayvan bu nedenle havada asılı kaldı.

14 Şubat 2021 Pazar 12:32
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Boynuzu tellere takılan keçi asılı kaldı

Sinop'ta boynuzu telefon direğinin tellerine takılan keçi telden aşağı kayarak gökyüzünde süzüldü ve havada asılı kaldı. O anları görenler şaşkınlık yaşadı.

Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı Binerli köyünde yaşanan olayda, Murat Tuncel keçileri otlatmak için meraya çıkardı. Tuncel bir zaman sonra keçilerden birinin gökyüzünde olduğu fark etti. Tuncel gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü.

Yere sarkan eski telefon direğinin telleri boynuzları takılan keçi panikleyince telden aşağıya kaymış ve gökyüzünde süzülmüştü.

Telde asılı kalan keçiyi kurtarmak isteyen Tuncel köy sakinlerinden yardım istedi. Keçi, telefon kablosunun kesilmesi sonucu kurtarıldı. O anlardan geriye bu ilginç fotoğraf kaldı.

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