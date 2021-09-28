Künye
Kıbrıs 27
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Aracın camını kırıp hırsızlık yaptı
Aracın camını kırıp hırsızlık yaptı
Sekreter hırsızlık iddiasıyla tutuklandı
Sekreter hırsızlık iddiasıyla tutuklandı
10 yıl hapis cezası
10 yıl hapis cezası
Kadına Şiddet bitmiyor!
Kadına Şiddet bitmiyor!
Bıçak dayadı, taciz ve tehdit etti
Bıçak dayadı, taciz etti, tehdit...
banner107
Flaş Haber
Kimseden oy bekleme HARMANCI!
Kapat

Bu horoz kendini ‘papağan’ sanıyor

Van’da papağan gibi sürekli dalda duran Japonya ‘onagadori’ ırkı uzun kuyruklu horoz, esnafın maskotu haline geldi.

28 Eylül 2021 Salı 10:47
119 Okunma
Bu horoz kendini ‘papağan’ sanıyor
banner108

Japonya’da türü tehlike altında olan ve özel statüye alınan ‘onagadori’, papağan gibi dalda durması nedeniyle ilgi odağı oldu.

Van’da papağan besleyen esnaf Fatih Özdemir’e Bolu’da yaşayan bir arkadaşı tarafından uzun kuyruklu horoz hediye edildi.

Petshop işleten Özdemir, diğer horoz türlerine göre yerde gezmeyen ve papağanlar gibi sürekli bir dalda duran hayvana gözü gibi baktı.

İş yerine gelenlerin ilgisini çeken uzun kuyruklu horozu görenler ise hemen telefonuna sarılarak fotoğraf çektiriyor. Uzun kuyruklu horoz, esnafın da maskotu haline geldi.

"İLGİDEN DOLAYI KUYRUK TÜYLERİ KOPTU"

Esnaf Fatih Özdemir, gözü gibi baktığı horozu sahiplendirmeyi düşünmediğini belirtti.

Horozun çok nadir durumlarda daldan aşağı indiğini anlatan Özdemir, şunları ifade etti:

“2-3 yıl önce papağanlarım vardı. Bunu gören arkadaşım, ‘Sana horoz hediye edeyim, şöyle kuş gibi ağaçta duracak’ dedi. Ben de inanmadım ama yine de gönder dedim. Sonra gönderdi ve yaklaşık 2 yıldır besliyoruz.

Hiç aşağı inmiyor. İndiği zaman ya birileri çok rahatsız etmiştir ya da aç kalmıştır. Onun dışında ise hiç inmiyor.

Bu zaten bu şekilde durmasıyla meşhur bir hayvan. Japon türü olan ‘onagadori’ uzun kuyruğuyla meşhur bir türdür"

İnsanların horoza yoğun bir ilgi gösterdiğini ve bu nedenle de kuyruk tüylerinin koptuğunu dile getiren Özdemir, açıklamasının devamında şöyle konuştu:

“Fotoğraf çektirmek isterken yanlışlıkla koparıyorlar. Yoksa uzun kuyruğu şimdi yerleri süpürüyor durumdaydı.Burada demirbaşımız oldu. Ücretli sahiplendirmiyoruz. Müşterimizin gözü alıştı" (İHA)

Anahtar Kelimeler:
OnagadoriHoroz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çiftçinin çöpe attığını market 6 liradan satıyor
Çiftçinin çöpe attığını market 6 liradan satıyor
PKK'nın sözde merkez komite üyesi etkisiz hale getirildi
PKK'nın sözde merkez komite üyesi etkisiz hale getirildi
Canlı canlı yakılmış!
Canlı canlı yakılmış!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim