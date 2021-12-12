Künye
Kıbrıs 19
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
KKTC’ye nerden giriş yaptığı tespit edilemedi!
KKTC’ye nerden giriş yaptığı tespit...
Yine kadına şiddet! Eşinin yüzüne ve başına yumruk attı
Yine kadına şiddet!
Markette kız çocuklarını taciz etti
Markette kız çocuklarını taciz etti
4 yaşındaki çocuğa cinsel organını gösterdi
4 yaşındaki çocuğa cinsel organını...
Zanlı mahkemeye çıkarıldı!
Zanlı mahkemeye çıkarıldı!
banner107

Bu tatlının değeri tam 2,5 milyon!

Kahramanmaraş’ta bir pastanede altın tepside yapılan bülbülyuvası ve baklavanın fiyatı dudak uçuklattı. Altın tepside baklava 2.5 milyon, bülbülyuvası tatlısı ise 500 bin liraya satılıyor. İşletme yetkilisi Cafer Nalçacı, "Bize böyle bir talep geldi. Biz hem kuyumculuğu hem de komşu illerimiz kadar tatlıcılığı göstermek istedik. İyi tatlı, çok şerbetli olacak diye bir şey yok" diye konuştu.

12 Aralık 2021 Pazar 14:57
46 Okunma
Bu tatlının değeri tam 2,5 milyon!
banner108

Altın işletmeciliği ve takı tasarım sektöründe Türkiye’de önemli konumda yer alan Kahramanmaraş’taki kuyum atölyesinde biri yaklaşık 3 bin, diğeri ise 500 gram ağırlığında iki 24 ayar altından tepsi hazırlandı. Hazırlanan tepsiler Onikişubat ilçesi Akif İnan Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir pastaneye getirilerek tatlı yapıldı. Ustaların maharetli ellerinde hazırlanan bülbülyuvası ve baklava, pişirildikten sonra 3 milyon liraya satışa sunuldu.

24 ayar tepside satılıyor! Fiyatları dudak uçuklatıyor: 3 milyon TL - Yaşam Haberleri

"TOPLAMDA 600 GRAM ALTIN VAR"

Altın ve tatlıcılığı buluşturduklarını ifade eden işletme yetkilisi Cafer Nalçacı, “Biz kaliteli börekler ve tatlılar yapıyoruz. Her gün sınırlı sayıda tatlı yaparız biter ve ertesi gün yenilerini yaparız. Altın tepside baklava ve bülbülyuvası tatlımız var. Bülbülyuvası tatlımız darası ile beraber 500 bin lira civarında. Toplamda 600 gram altın var. Normal tepside ise baklavamız var ve bunun fiyatı da 2 milyon 500 bin lira civarında. Kahramanmaraş bir kuyumcu şehri ve altın işlenen ve üreten bir kent. Bu tepsiler kuyumcu kentte yapıldı. Bize böyle bir talep geldi. Biz hem kuyumculuğu hem de komşu illerimiz kadar tatlıcılığı göstermek istedik. İyi tatlı, çok şerbetli olacak diye bir şey yok” dedi.

24 ayar altın tepside baklava 2.5 milyon lira

Pastanede talepler doğrultusunda altın tepsilerde tatlı üretimi yapılacağı öğrenildi.

24 ayar altın tepside baklava 2.5 milyon lira - 12.12.2021, Sputnik Türkiye

Son Güncelleme: 12.12.2021 16:05
Anahtar Kelimeler:
KahramanmaraşBülbülyuvası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Berfin, yüzüne asit atan eski erkek arkadaşıyla evlendi
Berfin, yüzüne asit atan eski erkek arkadaşıyla evlendi
Antalya'da kan donduran vahşet!
Antalya'da kan donduran vahşet!
Survivor All Star 2022 kadrosu belli oldu
Survivor All Star 2022 kadrosu belli oldu
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim