Bu tatlının değeri tam 2,5 milyon!

Altın işletmeciliği ve takı tasarım sektöründe Türkiye’de önemli konumda yer alan Kahramanmaraş’taki kuyum atölyesinde biri yaklaşık 3 bin, diğeri ise 500 gram ağırlığında iki 24 ayar altından tepsi hazırlandı. Hazırlanan tepsiler Onikişubat ilçesi Akif İnan Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir pastaneye getirilerek tatlı yapıldı. Ustaların maharetli ellerinde hazırlanan bülbülyuvası ve baklava, pişirildikten sonra 3 milyon liraya satışa sunuldu.

"TOPLAMDA 600 GRAM ALTIN VAR"

Altın ve tatlıcılığı buluşturduklarını ifade eden işletme yetkilisi Cafer Nalçacı, “Biz kaliteli börekler ve tatlılar yapıyoruz. Her gün sınırlı sayıda tatlı yaparız biter ve ertesi gün yenilerini yaparız. Altın tepside baklava ve bülbülyuvası tatlımız var. Bülbülyuvası tatlımız darası ile beraber 500 bin lira civarında. Toplamda 600 gram altın var. Normal tepside ise baklavamız var ve bunun fiyatı da 2 milyon 500 bin lira civarında. Kahramanmaraş bir kuyumcu şehri ve altın işlenen ve üreten bir kent. Bu tepsiler kuyumcu kentte yapıldı. Bize böyle bir talep geldi. Biz hem kuyumculuğu hem de komşu illerimiz kadar tatlıcılığı göstermek istedik. İyi tatlı, çok şerbetli olacak diye bir şey yok” dedi.

Pastanede talepler doğrultusunda altın tepsilerde tatlı üretimi yapılacağı öğrenildi.