Bunalıma giren buzağısını arabayla gezdirdi

Sivas'ın Gemerek ilçesinde yaşayan Aydın Koçyiğit, ahırda yem yemeyen ve bunalıma girdiğini düşündüğü buzağısını gezdirmek istedi.

Kolları sıvayan Koçyiğit'in aklına buzağısını aracına bindirip tur attırmak geldi. Koçyiğit, aracının arka koltuğuna bindirdiği buzağıyla şehir turu attı.



Sızır Şelalesi ve Çat yaylarına giden Koçyiğit, o anları sosyal medya hesabından canlı yayınladı.

''MORALİ BOZUK AMA İDARE EDECEK''



Aydın Koçyiğit, gezdirip stres attığını söyleyerek, “Yem pahalandığından dolayı strese ve bunalıma girdi. Onları da gezdirmek zorunda kalıyoruz. Sızır Şelalesi'ne götürdüm, Çat Yaylası'na götürdüm. Gezdirdim stres attı biraz. Yine morali bozuk ama idare edecek Bunlar bizim canımız ciğerimiz'' dedi.