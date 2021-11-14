Bunalımdaki genç, annesini ve babasını tabancayla vurup intihar etti

Tekirdağ'da bir süredir bunalımda olduğu öğrenilen 20 yaşındaki Eren Aslankılıç, emekli astsubay babasını ve annesini tabancayla vurduktan sonra aynı silahla intihar etti. Gece yarısı yaşanan vahşette anne ve baba olay yerinde can verirken, genç ise ağır yaralı kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Korkunç olay, Tekirdağ'ın Çorlu İlçesine bağlı Alipaşa Mahallesi'ndeki Aslankılıç ailesinin oturduğu dairede meydana geldi. İddiaya göre bir süredir bunalımda olan Eren Aslankılıç, evde oturdukları sırada annesi Nurhan ve babası emekli astsubay Ali Aslankılıç ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

ANNESİNİ VE BABASINI VURUP İNTİHAR ETTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine Eren Aslankılıç, babasına ait tabancayla anne ve babasına ateş edip, ardından aynı silahla kendisini de vurdu. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

KURTULAN OLMADI

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Nurhan ve eşi Ali Aslankılıç'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eren Aslankılıç da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili başlattığı soruşturmayı sürdürüyor.