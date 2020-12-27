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Bursa'da eşi tarafından oklavayla dövülüp kısıtlamada sokağa atıldı

Bursa'da tartışmanın büyümesi ile eşi tarafından oklavayla dövülerek kısıtlamaya rağmen sokağa atılan yaralı adam ekiplerden yardım istedi. Yaralı adam, olaya müdahale etmeye gelen ekiplere, ''Kıskançlık sebebiyle kavga ettik. Kolumu ısırdı, beni darp etti. Geçen akşam da aynısı yaptı. Alsınlar götürsünler bu kadını’’ diye konuştu. Öfkeli kadın, polis ve sağlık ekiplerine direndi, kapıyı yüzlerine vurdu.

27 Aralık 2020 Pazar 18:14
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Bursa'da eşi tarafından oklavayla dövülüp kısıtlamada sokağa atıldı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iddiaya göre kıskançlık nedeniyle tartıştığı kocasını döverek evden atan kadın, olay yerine gelen ekiplere de zorluk çıkardı. 

Olay, ilçeye bağlı Muradiye Mahallesi Beşikçiler Caddesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Zinnur B (41) ile karısı Meral B (38), kıskançlık meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Meral B, mutfaktan aldığı oklava ile kocası Zinnur B’ye saldırdı.

Zinnur B’nin kolunu da ısıran Meral B, başı yarılan kocası Zinnur B’yi, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen, sokağa attı.

Sokakta kalan yaralı Zinnur B, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Zinnur B’ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

Polis ekipleri, kocasının şikayetçi olduğu Meral B’yi karakola götürmek istedi. Polis ekiplerine bir süre kapıyı açmayan Meral B, daha sonra kapıyı açarak polis ve sağlık ekiplerine tepki gösterdi.

Meral B, ekiplere ‘’Sizi sevmiyorum, o da benim sırtıma vurdu, gidin bu evden’’ diye tepki gösterip, kapıyı ekiplerin üzerine kapattı.

Bu sırada kapı aralığında bulunan 112’den bir sağlık personeli, kapı arasında sıkışma tehlikesi yaşadı.

Yaklaşık yarım saat süren ikna çabasının arından Meral B, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Basın mensuplarına yaşanan olayı anlatan Zinnur B, ‘’Karım tarafından darp edildim. Psikolojik sorunları var. Kıskançlık sebebiyle kavga ettik. Kolumu ısırdı, beni darp etti. Geçen akşam da aynısı yaptı. Alsınlar götürsünler bu kadını’’ diye konuştu.

Ayrıca Zinnur B’nin göz yaşlarına hakim olamadığı görüldü. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

NTV

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