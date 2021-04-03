Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla büyükelçilerin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, atanan büyükelçiler şöyle:
Azerbaycan Büyükelçiliğine Cahit Bağcı
Polonya Büyükelçiliğine Cengiz Kamil Fırat
Hindistan Büyükelçiliğine Fırat Sunel
Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçiliğine Tugay Tunçer
İtalya Büyükelçiliğine Ömer Göcük
Irak Büyükelçiliğine Ali Rıza Güney
Kırgızistan Büyükelçiliğine Ahmet Sadık Doğan
Myanmar Birliği Büyükelçiliğine Ali Sait Akın
Sierra Leone Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Sibel Erkan
İspanya Krallığı Büyükelçiliğine Burak Akçapar
Kongo Demokratik Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mehmet Munis Dirik
Tayland Krallığı Büyükelçiliğine Serap Ersoy
Burkina Faso Büyükelçiliğine Nilgün Erdem Arı