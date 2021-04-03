Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
İfadesinde suçunu itiraf etti
İfadesinde suçunu itiraf etti
Şüpheli hareketleri ele verdi
Şüpheli hareketleri ele verdi
Öğrencilere cinsel içerikli mesajlar
Öğrencilere cinsel içerikli mesajlar
İfadede ismi verildi
İfadede ismi verildi
Cezaları düşürüldü
Cezaları düşürüldü

Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de

Bazı büyükelçilerin görev değişikliğiyle ilgili atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. 10 büyükelçi merkeze çekildi, 13 ülkeye yeni büyükelçi atandı.

03 Nisan 2021 Cumartesi 09:50
154 Okunma
Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla büyükelçilerin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, atanan büyükelçiler şöyle:

Azerbaycan Büyükelçiliğine Cahit Bağcı

Polonya Büyükelçiliğine Cengiz Kamil Fırat

Hindistan Büyükelçiliğine Fırat Sunel

Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçiliğine Tugay Tunçer

İtalya Büyükelçiliğine Ömer Göcük

Irak Büyükelçiliğine Ali Rıza Güney

Kırgızistan Büyükelçiliğine Ahmet Sadık Doğan

Myanmar Birliği Büyükelçiliğine Ali Sait Akın

Sierra Leone Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Sibel Erkan

İspanya Krallığı Büyükelçiliğine Burak Akçapar

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mehmet Munis Dirik

Tayland Krallığı Büyükelçiliğine Serap Ersoy 

Burkina Faso Büyükelçiliğine Nilgün Erdem Arı 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tarih belli oldu: Intranazal aşı için en erken...
Tarih belli oldu: Intranazal aşı için en erken...
Alerjik reaksiyon gösterenlere ikinci doz yapılmayacak
Alerjik reaksiyon gösterenlere ikinci doz yapılmayacak
"Her türlü cinayet şebekesini alt edecek irademiz vardır"
"Her türlü cinayet şebekesini alt edecek irademiz vardır"
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim