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Buz tutan Çoruh Nehri'nde "Eskimo" usulü balık avlıyorlar

Bayburt'ta vatandaşlar, dondurucu soğuklar nedeniyle buz tutan Çoruh Nehri’nde Eskimo usulüyle balık avlıyor. Buz kütlesini kazmalarla kıran vatandaşlar, daha sonra elleriyle balık yakalıyor.

13 Şubat 2021 Cumartesi 14:02
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Buz tutan Çoruh Nehri'nde "Eskimo" usulü balık avlıyorlar

Türkiye sınırları içerisinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu’nun en büyük nehirlerinden olan Çoruh Nehri, yaz-kış balıkçıların umudu oluyor.

Buz tutan Çoruh Nehri'nde "Eskimo" usulü balık avlıyorlar - 2

Bayburt'a 45 kilometre uzaklıkta bulunan Baksı köyünde geçimini balıkçılık yaparak sağlayan vatandaşlar, sabah erken saatlerde dondurucu soğuklar nedeniyle yüzeyi buz tutan Çoruh Nehri’nin kıyısına gidiyor.

Buz tutan Çoruh Nehri'nde "Eskimo" usulü balık avlıyorlar - 3

Yaklaşık 15 santimetre kalınlığındaki buz kütlelerini kazmalarla kıran vatandaşlar, daha sonra elleriyle Eskimo usulü balık avlıyor.

Buz tutan Çoruh Nehri'nde "Eskimo" usulü balık avlıyorlar - 4

Nehirde balık tutan vatanların zorlu mesaisi ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük ilgi gördü.

Buz tutan Çoruh Nehri'nde "Eskimo" usulü balık avlıyorlar - 5

Buz tutan Çoruh Nehri'nde "Eskimo" usulü balık avlıyorlar - 6

Buz tutan Çoruh Nehri'nde "Eskimo" usulü balık avlıyorlar - 7

Buz tutan Çoruh Nehri'nde "Eskimo" usulü balık avlıyorlar - 8

Buz tutan Çoruh Nehri'nde "Eskimo" usulü balık avlıyorlar - 9

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