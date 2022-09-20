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Cami hoparlöründen Sefo'nun Isabelle şarkısını çaldılar

Son zamanların fenomen şarkılarından 'Isabelle' bu kez cami hoparlöründen çalındı! İstanbul'un Beykoz ilçesinde akşam saatlerinde caminin içine giren gençler, Isabelle şarkısını söylediler. Sesi duyanlar camiye koştu, o anlar cep telefonuna yansıdı. Sefo'nun Isabelle şarkısını genç fenomen Fevzi de seslendirmişti...

20 Eylül 2022 Salı 14:11
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Cami hoparlöründen Sefo'nun Isabelle şarkısını çaldılar


Dün akşam Beykoz Yuşa Türbesi yakınlarında gerçekleşen olayda mahallenin gençleri cami hoparlöründen şarkıcı Sefo'nun 'Isabelle' şarkısını çaldı. Camide RAP şarkısı çalan gençler tepkiler üzerine ilahi okuduklarını iddia etti. Olaya tepki gösteren mahalleliler, gençleri camiden çıkardı.

SEFO İLE FEVZİ SAHNEDE BİRLİKTE O ŞARKIYI SÖYLEMİŞLERDİ 'ISABELLE SENİNLE MEZARA BEN'

'Isabelle' şarkısını yorumlamasıyla sosyal medyada gündem olan Fevzi Kaan Türker, sonunda Sefo ile tanıştı. Sefo'nun dün akşamki konserinde 'Isabelle' şarkısını sahnede söyleyen Fevzi'nin o anları gündem oldu.

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GENÇLERİ POLİS EKİPLERİNE TESLİM ETTİLER

Olay, dün akşam saatlerinde Beykoz'da Yuşa Türbesi’nin de bulunduğu camide meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde camiye giren bir grup genç, hoparlör sistemini açarak mahalleliye seslendi. Sesleri duyan vatandaşlar, camiye geldiklerinde ellerinde mikrofonla yakaladıkları gençlere tepki gösterdi. Vatandaşlar, ilahi okuduklarını iddia eden gençleri polis ekiplerine teslim etti.

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O anlar bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, bir grup vatandaşın camiye gelerek gençlere tepki gösterdiği görülüyor.

Son Güncelleme: 20.09.2022 14:13
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