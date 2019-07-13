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Çavuşoğlu, 5 ülkeden mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

13 Temmuz 2019 Cumartesi 16:24
Çavuşoğlu, 5 ülkeden mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Doğu Akdeniz konusunda telefon diplomasisi sürüyor.

Anadolu Ajansının diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz konusunda dün gün boyu mevkidaşlarıyla telefon görüşmeleri yaptı.

Çavuşoğlu, mevkidaşları Slovak Miroslav Lajcak, Kırgız Çıngız Aydarbekov, Sloven Miro Cerar, Romen Theodor Viorel Melescanu ve Maltalı Carmelo Abela ile telefonda görüştü.

Çavuşoğlu’nun Gine Bissau eski Dışişleri Bakanı Joao Ribeiro Butiam Co ile de görüştüğü belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Mevlüt ÇavuşoğluDoğu AkdenizTelefon GörüşmesiHaber
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