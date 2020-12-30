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Çavuşoğlu: ABD, yaptırımlar konusunda ortak çalışma grubu kurulması teklifinde bulundu

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımları konusunda bir ortak çalışma grubu kurulması teklifinde bulunduğunu söyledi.

30 Aralık 2020 Çarşamba 10:32
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Çavuşoğlu: ABD, yaptırımlar konusunda ortak çalışma grubu kurulması teklifinde bulundu

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "2020'de de önceliğimiz diplomasi oldu, ama tıkandığı yerde sahaya indik, tekrar diyaloğun ve diplomasinin önünü açtık." dedi. 

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu şunları söyledi:

"(Doğu Akdeniz'de) Bize rağmen bir şey yapılamayacağını herkese gösterdik. Ne yapabileceğimizi dost da düşman da gördü. Seneye AB ile ilişkilerimizin daha pozitif ortamda yürütülmesi için biz hazırız. AB'nin de hazır olmasını bekliyoruz."

Ortak çalışma grubu kurulması teklifi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımları konusunda bir ortak çalışma grubu kurulması teklifinde bulunduğunu söyledi.

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