Çavuşoğlu: “ABD’nin Güney’e vereceği malzemenin mislini KKTC’ye veririz”

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne uygulanan silah ambargosunu kısmen kaldırma kararını eleştirdi. Çavuşoğlu, "Yalnızca Yunanistan ve Rum Kesimi'ni çözümden uzaklaştırmaya yarayacak" dedi.

"VERECEĞİNİZİN MİSLİNİ KKTC'YE VERİRİZ"

Çavuşoğlu, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yönelik ambargosunu gevşetme kararını da eleştirdi. Karara, "Sonuçta buraya vereceğiniz malzeme neyse biz de misliyle Kuzey'e veririz. Ne olacak? Yine gerginlik artacak" diyerek tepki gösterdi. Kararın adada çözümü daha da zorlaştıracağının altını çizdi.

"EN ÇOK ACIYI YUNANİSTAN ÇEKER"

Yunanistan'ın tavrını eleştirdi. Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikasında kararlı olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dış politikayla ilgili önemli mesajlar verdi. Çavuşoğlu, Yunanistan Doğu Akdeniz'de provokasyonlara devam ederse en çok acı çeken tarafın kendileri olacağını vurguladı.

"YUNANİSTAN'I DESTEKLEMEK AB'Yİ ZAYIFLATIR"

Zaman zaman Avrupa Birliği'nden gelen Türkiye'ye yönelik yaptırım açıklamaları da bakan Çavuşoğlu'nun gündemindeydi. Çavuşoğlu, "Yunanistan'ın niyeti ortadayken, halen koşulsuz olarak Yunanistan'ı desteklemek AB'yi zayıflatır" ifadelerini kullandı. Bu gerilimin AB'ye ve bazı AB ülkelerinin desteğine rağmen Yunanistan'a faydası olmadığının altını çizdi. "AB'nin bu yaptırım dilini biz kabul etmiyoruz, doğru da bulmuyoruz. AB sorunun değil çözümün bir parçası olmalı" dedi.

"MACRON HİSTERİK BİR HALE BÜRÜNDÜ"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun gündeminde Fransa Cumhurbaşkanı Macron da vardı. Çavuşoğlu, "Biz Fransa'nın oyunlarını bozduk, planları suya düştü" dedi. Daha önce Suriye konusunda en iyi görüşen ve fikirdaş olan iki ülkenin Türkiye ve Fransa olduğuna vurgu yaptı. Bu plan bozulunca Fransa'nın çok sinirlendiğini belirtti. "Libya’da sahada kaybedince Macron özellikle histerik bir hale büründü ve her platformda sağduyuyu kaybetti" açıklamasında bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yayınladığı 2 yeni Navtex'le ilgili de konuştu. Rusya'nın bölgede yapacağı tatbikatlarla ilgili bilgi verdiğini söyledi. Çavuşoğlu, "Bu ortak bir tatbikat değil" dedi.