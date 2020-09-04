Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Öğrencisi ile ilişkiye giren öğretmen cezaevine gönderildi
Öğrencisi ile ilişkiye giren öğretmen...
Lefkoşa'da kasti hasar!
Lefkoşa'da kasti hasar!
Dilekkaya'da sahtekarlıkla para temini
Dilekkaya'da sahtekarlıkla para temini
Mahkemeye sahte belge sunan 3 kişi tutuklandı
Mahkemeye sahte belge sunan 3...
Mültecilerin firar etmesine yardımcı oldu
Mültecilerin firar etmesine yardımcı oldu

Çavuşoğlu: “ABD’nin Güney’e vereceği malzemenin mislini KKTC’ye veririz”

ABD'nin Güney Kıbrıs’a silah ambargosunu kaldırmasını eleştiren Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “Sonuçta buraya vereceğiniz malzeme neyse biz de misliyle Kuzey'e veririz” ifadelerini kullandı.

04 Eylül 2020 Cuma 11:17
961 Okunma
Çavuşoğlu: “ABD’nin Güney’e vereceği malzemenin mislini KKTC’ye veririz”

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne uygulanan silah ambargosunu kısmen kaldırma kararını eleştirdi. Çavuşoğlu, "Yalnızca Yunanistan ve Rum Kesimi'ni çözümden uzaklaştırmaya yarayacak" dedi.

"VERECEĞİNİZİN MİSLİNİ KKTC'YE VERİRİZ"

Çavuşoğlu, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yönelik ambargosunu gevşetme kararını da eleştirdi. Karara, "Sonuçta buraya vereceğiniz malzeme neyse biz de misliyle Kuzey'e veririz. Ne olacak? Yine gerginlik artacak" diyerek tepki gösterdi. Kararın adada çözümü daha da zorlaştıracağının altını çizdi.

"EN ÇOK ACIYI YUNANİSTAN ÇEKER"

Yunanistan'ın tavrını eleştirdi. Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikasında kararlı olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dış politikayla ilgili önemli mesajlar verdi. Çavuşoğlu, Yunanistan Doğu Akdeniz'de provokasyonlara devam ederse en çok acı çeken tarafın kendileri olacağını vurguladı.

"YUNANİSTAN'I DESTEKLEMEK AB'Yİ ZAYIFLATIR"

Zaman zaman Avrupa Birliği'nden gelen Türkiye'ye yönelik yaptırım açıklamaları da bakan Çavuşoğlu'nun gündemindeydi. Çavuşoğlu, "Yunanistan'ın niyeti ortadayken, halen koşulsuz olarak Yunanistan'ı desteklemek AB'yi zayıflatır" ifadelerini kullandı. Bu gerilimin AB'ye ve bazı AB ülkelerinin desteğine rağmen Yunanistan'a faydası olmadığının altını çizdi. "AB'nin bu yaptırım dilini biz kabul etmiyoruz, doğru da bulmuyoruz. AB sorunun değil çözümün bir parçası olmalı" dedi.

"MACRON HİSTERİK BİR HALE BÜRÜNDÜ"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun gündeminde Fransa Cumhurbaşkanı Macron da vardı. Çavuşoğlu, "Biz Fransa'nın oyunlarını bozduk, planları suya düştü" dedi. Daha önce Suriye konusunda en iyi görüşen ve fikirdaş olan iki ülkenin Türkiye ve Fransa olduğuna vurgu yaptı. Bu plan bozulunca Fransa'nın çok sinirlendiğini belirtti. "Libya’da sahada kaybedince Macron özellikle histerik bir hale büründü ve her platformda sağduyuyu kaybetti" açıklamasında bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yayınladığı 2 yeni Navtex'le ilgili de konuştu. Rusya'nın bölgede yapacağı tatbikatlarla ilgili bilgi verdiğini söyledi. Çavuşoğlu, "Bu ortak bir tatbikat değil" dedi.

Son Güncelleme: 04.09.2020 11:20
Anahtar Kelimeler:
Mevlüt Çavuşoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'de polisten 'kına gecesi' baskını
Türkiye'de polisten 'kına gecesi' baskını
Türkiye Gazetelerinin Manşetleri / 04 Eylül 2020
Türkiye Gazetelerinin Manşetleri / 04 Eylül 2020
Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı!
Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı!
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim