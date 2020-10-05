Çavuşoğlu'dan AB'ye Ermenistan tepkisi

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.



İkili görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında konuştu. Türkiye'nin terörle mücadelede müttefiklerden destek alamadığını söyleyen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Müttefiklerimiz terörle mücadelemize destek vermiyor. Destek vermiyorlarsa en azından terör örgütlerini desteklemesinler. Bazı müttefiklerimiz PKK/YPG terör örgütlerine destek veriyor. Bu konuda genel sekretere sitemlerimizi ilettik. Biz patriot ya da başka hava savunma sistemlerini alamadığımız için S-400 almak zorunda kaldık."

Çavuşoğlu, Dağlık Karabağ'daki gerilime ilişkin ise AB'ye tepki gösterdi. "Ermenistan'ın sivillere saldırması yeni değil" diyen Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Hocalı'da kadın ve çocuklar dahil insanları nasıl katlettiğini görebilirsiniz. Şimdi de sivillere saldırıyor. Çocuklar dahil birçok sivil şehit oldu. Son günlerde sıkışan Ermenistan füze göndermeye başladı. Bu doğrudan savaş suçudur. Herkesin Azerbaycan'a destek vermesi gerekiyor. AB Ermenistan'ı destekleyen bir yapıda. Fransa açıkça Ermenistan'a destek veriyor.Herkes ya dengeli olmaya çalışıyor ya da Ermenistan'ı destekliyor. Azerbaycan toprakları işgal altında. Ermenistan da bu işgalin tadını çıkartıyor. Herkes ahlaken de hukuken de haklının yanında olmalı. Azerbaycan'ın Türkiye'den bir destek talebi yok. Ama böyle bir talep olması halinde başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere destek olacağımızı söyledik."