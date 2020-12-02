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Çavuşoğlu: Doğu Akdeniz’de diyalog ve iş birliğine hazırız

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Pandemi Sonrası Dünyada Uluslararası Düzen ve Değişen Dinamikler” başlığıyla 4’üncüsü gerçekleştirilen TRT World Forum 2020’de, “Kovid-19 Sonrası Dış İlişkiler ve Devletlerarası İlişkilerde Yeni Gerçekler” başlıklı oturumda konuştu.

02 Aralık 2020 Çarşamba 13:53
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Çavuşoğlu: Doğu Akdeniz’de diyalog ve iş birliğine hazırız

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Pandemi Sonrası Dünyada Uluslararası Düzen ve Değişen Dinamikler” başlığıyla 4’üncüsü gerçekleştirilen TRT World Forum 2020’de, “Kovid-19 Sonrası Dış İlişkiler ve Devletlerarası İlişkilerde Yeni Gerçekler” başlıklı oturumda konuştu.

Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz’de, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tek taraflı ve maksimalist yaklaşımlarını empoze etmeye çalışırken Türkiye’nin, birincil meselesinin, KKTC’nin yanı sıra Türkiye’nin haklarını korumak olduğunu söyledi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “Her durumda, Doğu Akdeniz’de diyalog ve iş birliğine hazırız. Bu nedenle, Kıbrıslı Türkler dahil olmak üzere tüm kıyı devletlerinin katılımıyla bir Doğu Akdeniz Bölgesel Konferansı için çağrıda bulunduk” dedi.

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