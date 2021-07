Çavuşoğlu: "KKTC’nin haklarını sonuna kadar savunacağız”

Antalya’da faaliyet yürüten Lider Medyanın Genel Merkezi düzenlenen törenle açıldı. Kepez ilçesi Sakarya Bulvarı üzerinde gerçekleştirilen açılışa Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, Atay Uslu, İbrahim Aydın, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Lider Medya Yönetim Kurulu Başkanı Ender Alkoçlar eşi Gülşah Alkoçlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaptığı ziyaret sonrası tartışmalara da değinen Bakan Çavuşoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyareti gerçekleşmeden daha bir ay önce herkesi hareketlendirdi. Rum tarafı ve Yunanistan tüm dünyayı ayağa kaldırmaya çalıştı. Her Temmuz ayında Türkiye en üst düzeyde KKTC’ye gider. Bu bizim için milli bir meseledir. Biz KKTC’nin bir taraftan gerek Doğu Akdeniz bakımından gerekse doğalgaz açısından haklarını korumak için garantör ülke olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Bunu yaparken de tereddüt etmiyoruz. Bundan sonra da yaparken tereddüt etmeyeceğimizden herkes emin olsun. Sayın Cumhurbaşkanımız bu ziyarette elbette bazı müjdeler de verdi. Açıklamalar da yapıldı. Ve Kapalı Maraş ile ilgili yapılan açıklamadan sonra bakıyoruz dünyanın her yerinden açıklamalar yapılıyor. Amerika açıklama yapıyor. Kapalı Maraş ile ilgili daha önceki ziyaretimizde de bir adım atıldı. Bazı kamu alanları halka açıldı. Şimdi ise küçük bir bölümü askeri statüden arındırılarak oradaki mülk sahiplerinin kullanımına açılıyor. Ve hiçbir şekilde mülkiyet hakkı ihlal edilmiyor” dedi.



“Vallahi sizin bu iki yüzlüğünüzden bıktık”

Kapalı Maraş konusunda en çok Rum kesimin talebi olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, “Rumlar buradaki mülklerini kullanmak için başvuru yapıyorlar. Buraların açılmasını istiyorlar. Herkes mülkünü kullanmak istiyor. Her seferinde masayı deviren kim oldu Rum kesimi oldu. Bunun sonucunda ödüllendirilen kim oldu Rum kesimi oldu. Cezalandırılan kim oldu KKTC oldu. Şimdi bakıyoruz Uluslararası Hukuktan bahsediyorlar. Peki, siz Uluslararası hukuka ve anlaşmalara aykırı bir şekilde Rum kesimini AB’ye üye yaparken Uluslararası Hukuk neredeydi. Biz bunu kendilerine hatırlattık. İşine geldiği zaman hukuki karar almıyoruz, siyasi karar alıyoruz diyebiliyorlar. Vallahi sizin bu iki yüzlüğünüzden bıktık. İnsanda biraz utanma olur. Peki, siz, KKTC 2004 referandumundan sonra verdiğiniz sözü tuttunuz mu? 17 sene oldu aldıkları karar uygulanmadı. Sizin hangi sözünüze güveneceğiz. Bunların amacı ne biliyor musunuz? Ya benim üyem olacak ya benim dostum olacak. Uluslararası Hukuk kuralları kimse için farklı uygulanamaz. Bunların esas derdi şu; iki devletli çözüm diyoruz. Hayır diyorlar. Neden diyoruz? Bu ada küçük iki devlet olmaz diyorlar. Bunların esas derdi, sadece Rum tarafı ve Yunanistan değil. Uluslararası toplum da egemen bir Türk devletinin orada olmasını istemiyorlar. Oradaki Türklerin Rumların bir azınlığı olarak yaşamasını istiyorlar. Biz artık buna müsaade etmeyeceğiz. Kim ne derse desin. Biz kararlı bir şekilde adımlarımızı atacağız. KKTC’nin haklarını sonuna kadar savunacağız” dedi.