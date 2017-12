Çavuşoğlu: "PKK'nın desteklenmesi Avrupa'nın ikiyüzlülüğünün göstergesi"

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinde (AKPM) PKK gibi terör örgütlerini destekleyenler bulunduğunu, bunun da Avrupa'nın ikiyüzlülüğünün göstergesi olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, dün Türkiye-Azerbaycan-Pakistan Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı'na katılmak için gittiği Azerbaycan'da Milli Meclis Başkanı Oktay Asadov ile görüştü.

Azerbaycan Milli Meclisinde gerçekleştirilen görüşmede Çavuşoğlu, bugün gerçekleştirilen Türkiye-Azerbaycan-Pakistan Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı'nda üç ülkenin parlamenterlerinin de bir araya getirilmesi ve iş birliğinin daha da güçlendirilmesinin gündeme geldiğini söyledi.



Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin mükemmel olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "İş birliğimizin bölgenin ekonomik kalkınmasına, güvenliğine ve istikrarına ne kadar katkı sağladığını herkes görüyor. İnşallah bu iş birliğimiz devam edecektir." dedi.



"AZERBAYCAN-TÜRKİYE İŞ BİRLİĞİ HER ZAMANKİNDEN DAHA DA ÖNEMLİDİR"



Çavuşoğlu, temasları kapsamında AKPM Azerbaycan Heyeti üyeleriyle de bir araya geldi.



AKPM'de hem Türkiye hem de Azerbaycan'ın haklarının savunulması için çok mücadele ettiklerini ve çok işler gördüklerini hatırlatan Çavuşoğlu, "Hakkımızı sonuna kadar savunduk. Bugün hem Türkiye hem de Azerbaycan'a karşı baskılar daha da arttı. Buna yönelik de birlikte çalışmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.



Çavuşoğlu, Azerbaycanlı yetkililerin Türkiye'nin olmadığı her ortamda Türkiye'nin hakkını savunduğunu dile getirerek, "Avrupa Konseyinde Grand Payeur (Avrupa Konseyi bütçesine en fazla katkı sağlayan) olmuştuk. Fakat bizim verdiğimiz paralarla FETÖ'den yargılanan bir kişiye ödül vermeleri sabrımızı taşırdı. Biz artık Grand Payeur olmuyoruz. Bizim paramızla darbe ve terörden yargılanan birine ödül vermeleri hem bizim için kabul edilemez hem de Avrupa Konseyinin savunduğu değerlerle ciddi şekilde çelişiyor. Avrupa örgütlerinde bu konuda ciddi zemin kayması var. Bu zemin kayması bizi birleştiren değerleri de yıpratıyor. Böyle zorlu bir süreçte Azerbaycan-Türkiye iş birliği her zamankinden daha da önemlidir." ifadelerini kullandı.



AKPM ve Avrupa Parlamentosunda ırkçı ve radikal milletvekilleri bulunmasının bu örgütlerin kuruluş felsefesine ters düştüğüne dikkati çeken Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Bugün Avrupa'nın en büyük sorunu ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam düşmanlığıdır. Bunlara karşı duruşumuzu da güçlü şekilde sergilememiz lazım. Zemin kayması içerisinde olan siyasetçileri uyarmak bizim görevimiz. AKPM'de PKK gibi terör örgütlerini destekleyenler var. Bu da Avrupa'nın ikiyüzlülüğünün göstergesidir."



AKPM Azerbaycan Heyeti Başkanı Milletvekili Samed Seyidov da Türk ve Azerbaycanlı milletvekillerinin uluslararası arenada her zaman ortak hareket ettiğini, bundan sonra da bu birliği sürdüreceklerini söyledi. Seyidov, "Terörle mücadele eden Türkiye, işgal sorunuyla mücadele eden Azerbaycan, Avrupa'nın çıkarlarını Strazburg'da bize karşı faaliyet yürütenlerden daha fazla savunuyor." dedi.



Çavuşoğlu, temasları kapsamında Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyine bağlı Türk Kültür ve Miras Vakfını (TMİF) ziyaret ederek Vakıf Başkanı Günay Efendiyeva'dan bilgi aldı.