Toplantı kararı ABD, Fransa ve İngiltere’nin ortak çağrısıyla alındı.

Kamuya açık olarak düzenlenecek toplantıda, Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen’in, İdlib’deki durum hakkında bilgi vermesi bekleniyor.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İdlip konusunda net konuştu. Çavuşoğlu, “Sabrımızın bir sınırı var, sınırı aşılırsa durmayız” dedi.

Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı’na katılmak üzere gittiği u Azerbaycan’da konuşan Çavuşoğlu, İdlib’de rejimin saldırganlığının tüm dünyada endişe yarattığını dile getirerek, İdlip’te yüz binlerce insanın evlerini terk etmek zorunda kaldığını söyledi.

Çavuşoğlu, 2 bine yakın sivilin rejim tarafından öldürüldüğüne dikkati çekerek, Suriye’de kalıcı ateşkes ve siyasi çözüm için rejimin garantörü Rusya ve İran ile Astana, Soçi, Ankara, Moskova ve Tahran’da üçlü formatta çok çalıştıklarını anımsattı.

“Rejimin garantörlerinden Rusya’dan beklentilerinin, ‘rejimin durdurulması’ olduğunu” vurgulayan Çavuşoğlu “Rusya’dan bir heyeti bekliyoruz. Daha sonra ihtiyaç olursa liderler bir araya gelecekler. Amacımız, burada çatışmanın durdurulmasıdır” dedi.

Çavuşoğlu, rejimin saldırganlığına devam etmesi durumunda Türkiye’nin karşılığını yine vereceğini vurguladı.

İnsani dramın sona ermesi için de gerekenlerin yapılmasının önemine işaret eden Çavuşoğlu, bunun sadece Türkiye’nin sorumluluğunda olmadığına dikkati çekti

(BRT/AA)