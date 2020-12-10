Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Hintkeneviri ithal ve tasarrufu suçundan tutuklandılar
Hintkeneviri ithal ve tasarrufu suçundan...
Gizli ittifakta 2 gün daha tutukluluk
Gizli ittifakta 2 gün daha...
Mahkemeye duruşma için gelen tutuklulara uyuşturucu vermek isterken yakalandılar
Mahkemeye duruşma için gelen tutuklulara...
Eski kız arkadaşını tehdit etti
Eski kız arkadaşını tehdit etti
Hırsızlara 8 gün ek tutukluluk
Hırsızlara 8 gün ek tutukluluk

Çavuşoğlu: Türkiye- Azerbaycan arasında sadece kimlik kartımızla seyahat edebileceğiz

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile imzaladıkları protokolle, yakında Türkiye ve Azerbaycan arasında sadece kimlik kartıyla seyahat edilebileceğini duyurdu.

10 Aralık 2020 Perşembe 20:14
533 Okunma
Çavuşoğlu: Türkiye- Azerbaycan arasında sadece kimlik kartımızla seyahat edebileceğiz

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile imzaladıkları protokolle, yakında Türkiye ve Azerbaycan arasında sadece kimlik kartıyla seyahat edilebileceğini duyurdu.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye- Azerbaycan seyahatlerinde pasaport ve vizeye gerek kalmayacağını belirterek, "Kardeşim Ceyhun Bayramov'la imzaladığımız protokolle Türkiye- Azerbaycan arasında çok yakında sadece kimlik kartımızla seyahat edebileceğiz. 'Tek Millet İki Devlet'e de bu yakışır. Hayırlı olsun" dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'de Bakanlık ilk kez açıkladı: Toplam vaka sayısı 1 milyon 748 bin 567
Türkiye'de Bakanlık ilk kez açıkladı: Toplam vaka sayısı 1 milyon 748 bin 567
Koronalı hastaların akciğer röntgenleri korkuttu
Koronalı hastaların akciğer röntgenleri korkuttu
Saçı olmayanların şifa aradığı yer : 'Keloğlan Mağarası'
Saçı olmayanların şifa aradığı yer : 'Keloğlan Mağarası'
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim