Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...
Saç dökülmesinin nedeni
Saç dökülmesinin nedeni
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Google o uygulamaları kaldırdı
Google o uygulamaları kaldırdı
Japon bilim insanından 'dünya dışı yaşam' açıklaması
'Dünya dışı yaşam'

Çavuşoğlu:3 bin 614 Türk vatandaşı 9 Avrupa ülkesinden bu gece yarısına kadar getirilecek

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, koronavirüs önlemlerine ilişkin açıklama yaptı.

17 Mart 2020 Salı 10:40
1040 Okunma
Çavuşoğlu:3 bin 614 Türk vatandaşı 9 Avrupa ülkesinden bu gece yarısına kadar getirilecek

TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 3 bin 614 Türk vatandaşının 9 Avrupa ülkesinden bu gece yarısına kadar getirileceğini açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlukoronavirüs önlemlerine ilişkin açıklama yaptı.

Çavuşoğlu; Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda'dan dönmek için 3 bin 614 Türk vatandaşının başvuru yaptığını söyledi. 

Tahliye için 34 sefer planlandığını söyleyen Çavuşoğlu, vatandaşların gece yarısına kadar yurda getirileceğini söyledi.

14 günlük karantina sürecini hatırlatan Çavuşoğlu, "İstanbul ve Kocaeli'deki yurtlara yerleştirilecekler. Burada kaldıkları sürece AFAD koordinasyonunda ihtiyaçları karşılanacak" diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Mevlüt ÇavuşoğluKoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ankara'da bahar havası yerini kar yağışına bıraktı
Ankara'da bahar havası yerini kar yağışına bıraktı
TC Sağlık Bakanı Koca'dan son dakika açıklaması
TC Sağlık Bakanı Koca'dan son dakika açıklaması
Koca: Yeni pozitif vakalar var, açıklayacağım
Koca: Yeni pozitif vakalar var, açıklayacağım
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim