Çayı geç getirdi diye tabancayla vuruldu

Bursa'da bir kişi çayı geç getirdi diye vuruldu.



Olay, saat 11.00 sıralarında, Osmangazi ilçesinde 'Düğün Çarşısı'nda meydana geldi.



İddiaya göre, çay ocağı sahibi İsmail Güder (51) ile ismi öğrenilemeyen müşterisi arasında çayı geç getirdiği gerekçesiyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle çevredekiler, araya girdi.



"YEĞENİMİ GÖNDERECEĞİM"



Müşteri, çay ocağından ayrılırken, "Yeğenimi göndereceğim" dedi. Daha sonra çay ocağına gelen kimliği belirsiz kişi, İsmail Güder'e tabancayla ateş etti.



Güder kasığından vurularak yaralandı, şüpheli ise kaçtı. Güder, ihbarla gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Polis, kaçan şüphelinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.