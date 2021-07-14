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Çelik MYK toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı

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Çelik, "İletişim kazası olduğunu değerlendirmek istiyoruz, Türkiye işgalci bir unsur değil." açıklamasında bulundu.

14 Temmuz 2021 Çarşamba 21:14
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Çelik MYK toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Taliban'ın Türkiye'yi tehdidine ilişkin, "Kabil havalimanı korunmazsa büyük sıkıntı çıkar. Türkiye bütün taraflarla görüşüyor." açıklamasını yaptı. Ayrıca Taliban'ın açıklaması hakkında ise iletişim kazası olduğu değerlendirmesinde bulundu.

"SURİYE, AFGANİSTAN OLMAMALI"

"Orada her gün yaşanan bir durum var, oraya insani yardımların gitmesi gerekiyor. Birleşmiş Milletler, bu insani yardımlar için Cilvegözü sınır kapısının açık kalmasını süresini uzattı. Bu oldukça önemli. Ateşkesin sürdürülmesi de esas çözümdür. Suriye'de çözüm için için tezlerimizi anlatıyoruz. Suriye, Afganistan olmamalı."

AFGANİSTAN GÖRÜŞMELERİNDEKİ SÜREÇ

"Biden görüşmesinde de konu ele alınmıştı. NATO misyonu söz konusuyken Türkiye hiçbir zaman muhalif olarak yer almadı. Oraya yeni gitmiyoruz, zaten oradayız. Afganistan'da birçok sıkıntı yaşandı gerek işgal, gerek terör olayları. Türkiye Afgan halkının dostu olduğu bir ülkedir. Türkiye orada bulunursa Afgan yetkililerin daveti üzerine bulunacaktır. Afgan halkının geleceğe daha güvenli yürümesi için hamlelerdir. Jeopolitik olarak baktığınızda Afganistan, Türkiye'ye uzak bir coğrafya olarak görülmemektedir."

NE OLMUŞTU?

Taliban, ABD çekildikten sonra Türk askerinin ülkede kalması durumunda "işgalci" olarak nitelendirileceğini ve tüm "işgal güçlerine" karşı Taliban'ın "cihat politikasını" uygulamaya devam edeceğini belirtmişti.

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