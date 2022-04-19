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Cep telefonlarına indirim yapılıyor!

Cep telefonlarındaki ÖTV matrahları yeniden düzenlendi. Oranlar sabit kalırken telefon fiyat skalasında değişiklik yapıldı. Buna göre ucuz telefonların fiyatlarında bir miktar daha düşüş görülebilecek.

19 Nisan 2022 Salı 10:35
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Cep telefonlarına indirim yapılıyor!

Ülkede satılan cep telefonlarının Özel Tüketim Vergisi matrahlarında önemli değişiklik yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre fiyatı 1500 liraya kadar olan cep telefonlarında ÖTV oranı yüzde 25, fiyatı 1500-3000 lira arası olanlarda yüzde 40, fiyatı 3 bin lira ve üzeri olan telefonlarda ise ÖTV oranı yüzde 50 olarak uygulanacak.

MATRAH ARTIŞLARI YÜKSELDİ

Ucuz telefonların fiyatlarında indirim sağlayacak olan gelişmeden önce matrahlar şöyle uygulanıyordu:
Fiyatı 640 liraya kadar olan telefonlarda yüzde 25 ÖTV, fiyatı 640-1500 lira arası olanlarda yüzde 40 ÖTV, fiyatı 1500 lira ve üzeri olanlarda ise ÖTV yüzde 50'ydi.

Anahtar Kelimeler:
Cep TelefonuIndirimTürkiyeÖTV
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