CHP’den MYK sonrası açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul seçiminin yenilenmesine ilişkin, “Yüksek Seçim Kurulu (YSK), iktidarın hiç bir maddi temele dayanmayan itirazlarını kabul edip seçimi iptal ederek kendi varlık sebebini inkar etmiştir.” dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde olağanüstü toplandı. Sözcü Faik Öztrak, YSK’nin İstanbul seçiminin yenilenmesi kararının değerlendirildiği, yaklaşık 5 saat süren toplantının ardından basın açıklaması yaptı. “6 Mayıs 2019, Türk demokrasi tarihine kara bir gün olarak geçti. 31 Mart’ta sandıktan çıkan irade masa başında gasp edildi. Açıkça ifade ediyorum, ülkemizde bir hukuk cinayeti işlendi.” ifadelerini kullanan Öztrak, kaybedenin, millet iradesinin tecelli ettiği sandık ve Türk demokrasisi olduğunu söyledi.

Öztrak’ın açıklamaları şöyle;

“Yüksek Seçim Kurulu, kanunlara ve kendi içtihatlarına uymayarak kendini bu kararla inkar etmiştir. 16 Nisan referandumunda mühürsüz oy kararında seçmen iradesinin üstünlüğüne vurgu yapan YSK, bugünkü kararıyla bu içtihadını görmezden gelmiş ve seçmen iradesini hiçe saymıştır. Alınan karar ne milletin aklına yatmış ne de içine sinmiştir. Bu kararla daha önce yapılan seçimlerin sonuçları da artık şaibeli hale gelmiştir.

Seçimle gelenlerin seçimle gitmemek için oynadıkları kirli oyun, YSK içindeki talimatla hareket eden bir çete tarafından onaylanmıştır. Demokrasinin son meşruiyet kalesi olan sandığa bu kararla darbe yapılmıştır. YSK, iktidarın baskı ve tehditlerine karşı duramamış, hukuku ve önceki içtihatlarını çöpe atmıştır.” Demokrasinin temelini oluşturan hukukun üstünlüğü, kuvvetler ayrılığı, yönetimde denge ve denetimin alınan kararla açıkça ortadan kaldırıldığını savunan Faik Öztrak, “Siyaset, ekonomi ve ülke güvenliği çok daha derin bir belirsizliğe sürüklenmiştir. Türkiye bu kararla rotasını çağdaş medeniyetlerden, Orta Doğu’nun başarısız devletler ligine çevirmiştir. YSK, iktidarın hiçbir maddi temele dayanmayan itirazlarını kabul edip, seçimi iptal ederek kendi varlık sebebini inkar etmiştir.” diye konuştu.

“HUKUK ÖNÜNDE HESABINI VERECEKLER”

YSK’nın, iktidarın talimatıyla aldığı hukuk dışı kararla demokrasiyi bulunduğu kritik kavşakta şarampole yuvarladığını ileri süren Öztrak, şunları ifade etti:

“Anlaşılan iktidara gelirken demokrasiyi vakti geldiğinde inilecek bir tramvay olarak gören zihniyet, artık tramvaydan inmeye karar vermiştir. Bu utancı Türkiye’ye yaşatanlar, bu hukuk cinayetinin failleri ve azmettiricileri şüphesiz tarih, millet ve günü geldiğinde hukuk önünde bunun hesabını vereceklerdir. Bu karara imza atan YSK üyeleri ve onlara bu talimatı verenler, Ramazan’ın ilk iftarını kul hakkı yiyerek yapmış olmanın utancını ömür boyu taşıyacaklardır.

CHP olarak yarın (bugün) sabah Parti Meclisi üyelerimizi ve tüm milletvekillerimizi çağırdık. Onların katılımıyla genel merkezimizde Parti Meclisi ve kapalı grup toplantısı yapacağız. Türkiye’de demokrasinin tabutuna çivi çakan bu kararın ardından izleyeceğimiz yolu ve eylem planımızı konuşacağız. Millet iradesine darbe yapanlara izin vermeyeceğiz.” AA