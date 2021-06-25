CHP'li milletvekili istifa etti

CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü, partisinden istifa etti.

Sütlü, Türkiye İşçi Partisi'ne katıldığını açıkladı.

İLK AÇIKLAMA

Milletvekili istifa sonrası yaptığı ilk açıklamasında "İnandığım değerleri açıkça ve yüksek sesle temsil etmek için Türkiye İşçi Partisi'ne katılıyorum" dedi.

SALİHA SERA KADIGİL SÜTLÜ KİMDİR?

1984 yılı İstanbul doğumlu olan Saliha Sera Kadıgil Sütlü İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde lisans eğitimini, Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümü'nde yüksek lisans eğitimini tamamladı.