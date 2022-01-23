Çiftlikte yetiştirilen "hamam böcekleri" 15 liraya kadar alıcı buluyor

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Tarım ve Orman Bakanlığının izniyle girişimci Selami Gökgöl'ün 19 yıl önce kurduğu böcek çiftliğinde, un kurdu, morio kurdu, cırcır böceği ve çekirgelerin de aralarında bulunduğu 14 böceğin yanı sıra lobster roach, tartara, Madagaskar ve dubia olmak üzere 4 tür hamam böceği de üretiliyor.



Hayvanat bahçeleri, pet shoplar ve evde hayvan besleyenlerin taleplerini karşılamak üzere kurulan işletmede, hamam böceklerinin bakımı özenle yapılıyor.



Sıcaklığı 30 ila 52 derecelik odalarda steril ortamda üretilen hamam böceklerinin tanesi, boyu ve gramajına göre 65 kuruş ile 15 lira arasında fiyatlara satılıyor.

4 ÇEŞİT HAMAM BÖCEĞİ YETİŞTİRİYOR



Haftanın belirli günlerinde haşlanmış tavuk ve balıkla beslenen hamam böceklerine patates, portakal, muz ve havuç da veriliyor. Özel kaplara konulan hamam böcekleri, talebe göre Türkiye'nin dört bir köşesine gönderiliyor.



Böcek çiftliğinin sahibi Selami Gökgöl, talebi karşılamak için 4 çeşit hamam böceği yetiştirdiklerini belirterek, büyüklüğüne ve hareket kabiliyetine göre değişen farklı hayvanlar için hamam böceğinin canlı yem olarak kullanıldığını söyledi.

"HAYVANIN BÜYÜKLÜĞÜNE GÖRE YEM SEÇMEK GEREKİYOR"



Hayvanat bahçelerindeki boyu 15-20 santimetreyi bulan büyük boy tarantula örümcekler için büyük hamam böceklerinin tercih edildiğini aktaran Gökgöl, şunları kaydetti:



"Tarantulaya yeni doğmuş yarım santimlik bir tartara hamam böceğini verirseniz hayvanı doyurmaz. Hayvanın büyüklüğüne göre yem seçmek gerekiyor. 6-7 santimetrelik Madagaskar çok daha uygun olur çünkü bu tip hayvanlar ardı ardına yem yiyemiyor. Bir tane yediğinde, bir ay boyunca başka bir şey yemeden hayatlarını sürdürebiliyor. Büyük hamam böceği de tarantulayı bir ay götürür."



Hamam böcekleri üzerine tıp alanında Ar-Ge çalışmalarının da yürütüldüğünü belirten Gökgöl, kanser alanında çalışma yürütülen merkezlerde hamam böcekleri üzerine de çalışıldığını aktardı.



MERDİVEN ALTI ÜRETİM UYARISI



Ürettikleri hamam böceklerini taneyle sattıklarını anlatan Gökgöl, "En uygun hamam böceğinin fiyatı 65 kuruş, türüne boyuna bağlı olarak da en pahalısı 15 lira. Hamam böcekleri 3 ay ile 2 yıl arasında yaşıyor. Hamam böceklerini steril ortamda yetiştiriyoruz. Sokakta, lağımlarda yetişen hamam böcekleriyle kesinlikle kıyaslamamak gerekiyor. Üzerinde virüs, bakteri bulunduran cinsler değildir" diye konuştu.



Selami Gökgöl, merdiven altı üretim yapan yerlerden canlı yem alınmamasını önenerek, "Çiftliğimizde yazın yangın çıktığı dönemde bir süre üretim yapamadık. Bir müşterimiz, internet sitesinden canlı yem almış, 12 kanaryası ölmüş. Böcek deyip geçmeyin, steril ortamlarda ehil kişiler tarafından üretilmeli" dedi.