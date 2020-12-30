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Çin aşıları Ankara'ya ulaştı

Çinli Sinovac firmasının koronavirüs aşılarını taşıyan THY uçağı Esenboğa Havalimanı'na ulaştı. Aşılar, Sağlık Bakanlığı'nın deposuna aktarıldı.

30 Aralık 2020 Çarşamba 09:09
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Çin aşıları Ankara'ya ulaştı

COVID-19 aşılarını taşıyan Türk Hava Yolları'na ait "TK 6175" sefer sayılı "Boeing 777" tipi uçak, saat 05.44'te Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

Türkiye saati ile 19.50'de Çin'in başkenti Pekin'deki havalimanından hareket eden uçağın Ankara'ya inişi ile aşıların bulunduğu konteynerler, uçaktan alınarak depolara taşındı.

3 milyon doz aşı, Sağlık Bakanlığı'nın deposuna aktarıldı. 

"Aşılarımızın testleri hemen başlayacak"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 gün sürecek testlerin hemen Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nda başlayacağı bilgisini vererek, "Testleri biter bitmez, aşılama programımız Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleşecek" dedi.

Gelen her partinin uygunluğu örnekler üzerinden incelenecek. Daha sonra yurdun dört bir yanına dağıtılacak. Aşılamada öncelik sağlık çalışanlarında olacak. 

Şubat sonuna kadar 50 milyon doz Çin aşısının Türkiye'ye ulaşması bekleniyor.

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